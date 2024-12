Botter S.p.A., Mondodelvino e Cantina Zaccagnini formano oggi il Gruppo Argea, leader internazionale nel settore del vino e la più grande realtà privata nel comparto vitivinicolo italiano.



Botter S.p.A., Mondodelvino e Cantina Zaccagnini: un modello di successo globale

L’unione di Botter S.p.A. e Mondodelvino, seguita dall’acquisizione di Cantina Zaccagnini, ha rappresentato un momento di svolta per l’enologia italiana, gettando le basi per un modello di successo globale. L’Amministratore Delegato di Argea Massimo Romani ha descritto questo progetto come un’opportunità storica: “Unendo risorse tra le migliori del settore, Argea intende rappresentare una grande opportunità per il vino italiano e per l’intero comparto enologico sui mercati mondiali”. I risultati finanziari del Gruppo hanno reso possibile un ambizioso programma di investimenti, orientato alla crescita, alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità del territorio. Botter S.p.A., già leader in questo ambito prima della nascita di Argea, continua così a guidare il Gruppo verso un modello di crescita sostenibile e armoniosa. L’AD ha inoltre evidenziato il valore etico di questo percorso: “Tramite il nostro Piano Industriale ambiamo a uno sviluppo etico e sostenibile che coinvolga i nostri collaboratori, le comunità e l’ambiente in cui operiamo. Un percorso ambizioso, caratterizzato da ingenti investimenti che permetteranno ad Argea di allargare sempre di più i propri orizzonti, con crescite importanti sia all’estero che in Italia”.



Innovazione, sostenibilità e successo globale con Botter S.p.A., Mondodelvino e Cantina Zaccagnini

Il Gruppo Argea, composto da Botter S.p.A., Mondodelvino e Cantina Zaccagnini, rappresenta oggi una delle realtà più innovative e influenti nel settore vitivinicolo internazionale e il principale attore privato del comparto italiano. Con ricavi che hanno raggiunto i 449 milioni di euro nel 2023, Argea si è rapidamente affermata come ambasciatrice del vino italiano nel mondo. Il percorso di crescita del Gruppo è frutto di una strategia bilanciata tra sviluppo interno e acquisizioni mirate, rafforzata da un forte impegno per la sostenibilità e l’espansione internazionale. I sei siti produttivi di Argea, distribuiti da nord a sud Italia, assicurano una gamma diversificata di vini di pregio, tra cui spiccano varietà quali Barbera, Nebbiolo, Primitivo e Nero d’Avola. Grazie a questo ventaglio di prodotti, il Gruppo ha saputo espandersi in 85 Paesi, raggiungendo sia mercati consolidati come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania, sia nuovi mercati in crescita come la Cina e la Corea del Sud.