L'unica emergenza sanitaria che c'è arriva dal mare... L’unico problema legato al virus non sono i ragazzi che ballano ma quelli che sbarcano... Non è un nemico pubblico il ragazzo che va in spiaggia, in discoteca ristorante...

Inoltre...

Ho letto che i pm hanno aperto un fascicolo a carico di Conte e di mezzo governo... hanno sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia, perché non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano e hanno chiuso l’Italia quando non dovevano. Se fossero confermati i verbali del Cts Conte dovrebbe essere arrestato perché non ha chiuso l’Italia quando doveva e l’ha chiusa quando non doveva. Io sono saltato sulla sedia quando ho letto i verbali, immagino anche i sindaci bergamaschi… Se denunciano fanno bene, poi ci sono i giudici che decideranno…

Queste le dichiarazioni odierne rilasciate da Matteo Salvini a Forte dei Marmi. A preoccupare maggiormente è il fatto che tali dichiarazioni siano state rilasciate all'ombra e non con la testa a contatto diretto con il sole... senza protezione.