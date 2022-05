In Serie A, le uniche squadre che non hanno più obiettivi, oltre a quelle ormai matematicamente certe di non retrocedere sono Napoli e Juventus, qualificatesi per la prossima Champions, mentre fino all'ultimo si lotterà per lo scudetto, la permanenza in A e per conquistare un poso in Europa, con quattro squadre che si contendono due posti in Europa League e uno in Conference League.

Lazio e Atalanta lottano per questo obiettivo e nei loro incontri nella terz'ultima giornata hanno ottenuto il massimo.

Sabato, i biancoelesti hanno superato all'Olimpico la Sampdoria per 2 -0. Protagonista dell'incontro, Luis Alberto, decisivo con un assist sul primo gol di testa di Patric al 41' e autore del secondo gol al 59'.

I bergamaschi, in trasferta al Picco, domenica si sono imposti sullo Spezia per 3-1. Andata in vantaggio con Muriel al quarto d'ora del primo tempo dopo che poco prima i padroni di casa avevano colpito il palo con Bastoni, l'Atalanta viene raggiunta alla mezz'ora dai liguri grazie a Verde che dribbla anche Musso prima di depositare a porta vuota. Nella ripresa arrivano però i due gol che consegnano la vittoria all'undici di Gasperini. Il primo lo realizza al 73' Djimsiti di testa, su assist di Demiral, l'altro Pasalic su assist di Muriel-

In classifica, la Lazio si porta al quinto posto con 62 punti, mentre l'Atalanta va a 59, raggiungendo la Roma che lunedì giocherà al Franchi contro la Fiorentina, che con 56 punti è in corsa per partecipare alla corsa per un posto in Europa.







Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1523323798837104641