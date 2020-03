WORKSHOP ONLINE – SCHOOL FOR CURATORIAL STUDIES VENICE

L’organizzazione di un padiglione alla Biennale di Venezia, di una mostra in una galleria privata, oppure la didattica in un museo o la gestione di uno spazio no profit sono mansioni che richiedono conoscenza ed esperienza specifica che i corsi della School for Curatorial Studies offrono ai loro studenti. Per intraprendere queste professioni è indispensabili avere una solida preparazione nel campo dell’arte contemporanea e della storia delle mostre così da poter svolgere un lavoro nel campo dell’arte con una professionale creatività.

I corsi on line proposti dalla School for Curatorial studies Venice rappresentano un approfondimento e uno sbocco per i numerosi studenti che acquisiscono un diploma o una laurea nelle università e nelle accademie italiane. Molto spesso, gli atenei forniscono una preparazione prettamente teorica oppure incompleta che rende difficile l’inserimento nel mondo del lavoro.

FINALITA’

I corsi online della School for Curatorial Studies Venice offrono delle conoscenze specifiche, approfondimenti preziosi e la possibilità di sviluppare un pensiero critico. Il corpo docenti è costituito da studiosi e professionisti di spicco che condividono con gli studenti le loro competenze nel mondo dell'arte professionale. I corsi online non mancano di fornire l'attenzione individuale e i feedback necessari per permettere di operare con successo. Lezioni, video e lectures settimanali sono affiancati da confronti e dialoghi coordinati dai docenti per offrire un'esperienza flessibile e interattiva. Un’occasione che permette di esplorare nuove idee e fare rete con altri studenti e i docenti coinvolti.

I PROSSIMI CORSI ONLINE

Costruire una pubblicazione che accompagna una mostra implica un lungo lavoro di ricerca e il coordinamento di diverse professionalità, suddiviso in una serie di fasi da seguire con precisione. Un processo specifico che il corso presenta e analizza in modo da offrire le competenze adeguate per affrontare un lavoro editoriale in un’istituzione pubblica o privata. Partendo dalle figure che gravitano attorno alla produzione di un catalogo, segue la progettazione editoriale, i contenuti;

la ricerca bibliografica e la redazione dei documenti; il reperimento del materiale fotografico; la correzione delle bozze; Il rapporto con le diverse figure professionali come l’editor.

Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 8 giorni con 3 ore di lezione al giorno. 2 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Il corso avrà inizio lunedì 14 aprile 2020. Si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ogni martedì e sabato.

Una buona conoscenza dell’arte contemporanea permette a coloro che desiderano operare in questo campo di avere una competenza adeguata per svolgere una professione nel mondo dei musei, gallerie, spazi no profit. Essere aggiornati sugli artisti che stanno plasmando il panorama artistico attuale e di comprendere come funziona il sistema dell’arte è la finalità di questo corso online.

Ai partecipanti vengono forniti gli strumenti necessari per identificare gli artisti chiave e i temi centrali affrontati nell'arte contemporanea come la tecnologia o il globalismo. Inoltre, gli studenti hanno modo di valutare quanto le forze di mercato come gallerie, fiere d'arte, case d'aste e musei determinano quali artisti siano considerati importanti.

Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 8 giorni con 3 ore di lezione al giorno. 2 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Il corso avrà inizio lunedì 13 aprile 2020. Si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ogni lunedì e giovedì.

Com’è cambiato il nostro modo di “fare mostre”? Chi sono i curatori che hanno apportato dei cambiamenti fondamentali nel strutturare e recepire un evento espositivo? L’evoluzione della pratica curatoriale nel corso di due secoli è segnata da mostre che hanno lasciato un’impronta e provocato dei cambiamenti nel modo di concepire ed esperire un evento artistico. Figure come A. Dorner, H. Szeemann, Hans Ulrich Obrist, mostre come la Biennale e Documenta, rappresentano degli esempi alla base di una conoscenza imprescindibile per coloro che desiderano operare nel campo dell’arte contemporanea dove ogni progetto rappresenta una nuova sfida da affrontare.

Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 8 giorni con 3 ore di lezione al giorno. 2 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Il corso avrà inizio mercoledì 15 aprile 2020. Si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ogni mercoledì e venerdì.

COME ISCRIVERSI:

è necessario compilare il modulo di richiesta di ammissione e inviarlo assieme al Curriculum Vitae alla mail: info@corsocuratori.com..

Il numero di posti disponibili è limitato, per cui a coloro che saranno accettati è richiesto di formalizzare immediatamente la loro domanda versando la quota per workshop e inviando il modulo di iscrizione compilato che trovate sul sito.

La quota di iscrizione per ogni workshop online è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

I partecipanti che desirano iscriversi a più di un corso o workshop, dopo aver versato per il primo la quota associativa, per un anno saranno esenti da questo onere.

Al termine del workshop verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

I workshop sono validi per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.

