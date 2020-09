Dieci strutture nove in Puglia e una in Sicilia hanno registrato il tutto esaurito.

La vita è adesso. Gli italiani hanno scelto di fare vacanze in Italia e hanno prenotato tutti all’ultimo momento! E anche in settembre si profila un trend positivo.

E’ quanto emerge da un primo bilancio in casa CDSHotels (www.cdshotels.it) tra i primi gruppi alberghieri nazionali, specializzati nell’offerta mare, con le sue dieci strutture, di cui nove in Puglia e una in Sicilia, tutte riaperte, nonostante il duro colpo inferto al turismo dalla pandemia Covid-19.

“In agosto abbiamo avuto il tutto esaurito”, dice il presidente del Gruppo CDSHotels, Vante Totisco. “Siamo molto soddisfatti, anche se questo non ci ripaga dei mesi in cui siamo stati costretti a rimanere chiusi, perché da anni ormai, in bassa stagione lavoriamo tantissimo con gli stranieri”.

Quest’anno stranieri quasi zero, ma tantissimi italiani, anche provenienti dalla stessa Puglia e dalle regioni vicine hanno prediletto le strutture CDSHotels per le quali non si contano le recensioni positive dove le parole più ricorrenti sono PULIZIA TOP e CIBO STRABUONO.

La formula vincente è stata l’eccellenza dei servizi offerti: dalla spiaggia all’animazione, dal benessere al divertimento. Tutti riaperti i gioielli del gruppo: i villaggi sul mare CDSHotels Terrasini in Sicilia, il Pietrablu Resort&spa a Polignano a Mare, Riva Marina a Specchiolla, marina di Carovigno, Relais Masseria Le Cesine, Alba Azzurra a Torre dell’Orso e Costa del Salento Village a Lido Marini e gli hotel Basiliani e Corte di Nettuno a Otranto, Marenea Suite Hotel a Marittima di Diso e il Grand Hotel Riviera a Santa Maria al Bagno.

“Sapevamo che dopo il lockdwon sarebbe esplosa la voglia di vacanza. E abbiamo avuto ragione ad essere ottimisti”, dice Barbara Bozza, direttore del Basiliani CDSHotels, famoso per il centro benessere Il Melograno, ampio ben 2mila metri quadrati e gli innumerevoli trattamenti che offre. Costruito a terrazza nella valle delle memorie di Otranto, l’hotel, quattro stelle, resta aperto tutto l’anno. “Dopo il lockdown, è stato come aver dato il via libera a tantissime persone che erano state costrette a restare al chiuso, a causa della pandemia. Una volta uscite, hanno iniziato ad apprezzare di più la vacanza, la libertà e il mare… e qui nel Salento c’è uno dei mari più belli d’Italia”

“Ad agosto c’è stato il pienone di italiani grazie all’ottimo lavoro svolto dalla direzione commerciale e dal marketing”, dice il direttore del Grand Hotel Riviera CDSHotels, Simone Carena. “Il nostro albergo, abituato ad accogliere un pubblico internazionale, ha ospitato, quest’anno, tantissimi italiani che hanno molto apprezzato il nostro hotel, affacciato sulla baia di Santa Maria al Bagno e circondato da un bosco di pineta e macchia mediterranea dove ci sono le due piscine e ampi spazi all’aperto. Imperdibili poi sono tramonti sul mare da vivere a bordo piscina”.

Anche per il CDSHotels - Corte di Nettuno a due passi dal porto di Otranto il bilancio è quanto mai positivo. “La stagione è andata meglio di ogni più rosea previsione”, dice Luca Falcioni. “Superate le incertezze iniziali, tutti hanno prenotato all’ultimo momento, perché non volevano rinunciare ad una vacanza da noi. In agosto abbiamo registrato il sold-out”.