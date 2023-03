Ideata nel 2021, "L'Eccellenza è donna" è giunta alla sua terza edizione e si conferma una apprezzatissima iniziativa per raccontare splendide realtà femminili nel mondo dell'enogastronomia. Sono state selezionate tre fantastiche donne e 5 incredibili sorelle, e abbiamo chiesto loro cosa significhi "L'Eccellenza è Donna".

Ecco a voi le bellissime riflessioni di Cristina Mercuri DipWSET, di Luisa Matarese di Alma De Lux, di Francesca Settimi di Cook on the Lakes e delle sorelle Tovo di Meracinque! https://www.pranzettoeasy.com/post/l-eccellenza-%C3%A8-donna-2023-cristina-mercuri-alma-de-lux-francesca-settimi-meracinque</a.

"Per noi di Pranzetto Easy le donne devono essere sempre celebrate e supportate ogni giorno dell’anno. Siamo dell’idea che finché continueremo a istituire una giornata speciale per ricordarci la disuguaglianza di genere, saremo sempre ben lontani da quella parità tanto decantata. Nel nostro piccolo, continuiamo a raccontarvi con passione i progetti, le realtà e il lavoro di tante meravigliose donne, che danno il loro fondamentale contributo all’immensa ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano e non solo".