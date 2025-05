Prestigioso riconoscimento per la poliedrica artista calabrese, testimone dell'eccellenza culturale del Sud.

Nella suggestiva cornice di Cosenza, città che riecheggia la grandezza di Federico II di Svevia, figura emblematica di illuminato mecenatismo e acume intellettuale, il XVII Concorso Letterario Internazionale "Cosenza Città Federiciana" ha svelato i nomi dei suoi illustri vincitori. Tra questi, brilla la stella di Teresa Averta, versatile artista calabrese originaria di Vibo Valentia, la cui sensibilità poetica e narrativa si è guadagnata un meritato riconoscimento.

Il concorso, intitolato al leggendario "Stupor Mundi", Federico II, il cui legame con Cosenza è suggellato dalla riconsacrazione del Duomo nel 1222 e dal prezioso dono della Stauroteca, continua a celebrare l'eccellenza culturale del territorio. In questo contesto storico denso di significato, l'associazione "CLUB DELLA POESIA" ha annunciato con orgoglio la premiazione di Teresa Averta, figura che incarna la solarità, la dolcezza e l'autenticità della sua terra.

Poetessa, scrittrice, blogger e podcaster, ma anche teologa e insignita dell'attestato di “Maestro di Poesia”, Teresa Averta possiede il raro dono di trasformare le emozioni in versi e narrazioni che toccano l'anima, spaziando con profondità tra temi spirituali e impegno civile.

La sua scrittura, scevra da artifici ma ricca di “pathos”, giunge al lettore come una sorgente di freschezza emotiva. Questo talento poliedrico è stato celebrato in diverse occasioni, culminando con importanti onorificenze come il Premio Modigliani Poesia 2021 “Spoleto Art”, il Premio Poesia “Biennale Milano” 2023, il Premio “Jacopo da Ponte” 2023, la vittoria al "NaNoWriMo" 2023 negli Stati Uniti per il suo romanzo dedicato al tema dell'Alzheimer, "DENTRO AI TUOI OCCHI", il Premio "Tropea Onde Mediterranee" nel 2016 per la poesia inedita "Un raggio di sole", e la vittoria a Salerno con le opere "Power to the Planet" e D’anima e di Vento. A questi si aggiunge il prestigioso "The Grand Award to Excellence Premio alle Eccellenze Europee a Napoli, “Tra le parole e l’infinito”, “Ad Haustum Doctrinarium” e “Labor Civitatis” XXII edizione -2022-.

Un percorso costellato di successi che l'ha vista protagonista, anche a Roma in occasione del Giubileo al concorso culturale e artistico “ART SYMPOSIUM”, evento tenutosi il 21 marzo 2025 presso la Pontificia Accademia di Teologia.

Oggi, ottiene un riconoscimento importante che si aggiunge a tutti gli altri: la “Menzione d’Onore” che riceverà all’evento "Cosenza Città Federiciana", nella sezione Narrativa edita per il racconto “FEDERICO II “L’UOMO DAI MILLE VOLTI”.

Questo successo non è solo un tributo al talento di Teresa Averta, ma anche un riconoscimento alla vivacità culturale della Calabria e dell'Italia intera, delle sue terre fertili di storia, bellezza e ingegno.

Le commissioni giudicatrici, composte da esperti del calibro del prof. Rolando Perri, hanno saputo discernere e premiare le opere più meritevoli. La cerimonia di premiazione, prevista per il 14 e 15 giugno presso l’Hotel San Francesco di Rende (CS), si preannuncia come una celebrazione della cultura e dell'identità territoriale.

A conclusione, risuonano le parole della stessa autrice Teresa Averta, che con profonda convinzione afferma: "Il mondo ha bisogno di poeti che aprono il cuore e le menti agli uomini di questo tempo. In un mondo che galleggia su un mare di superficialità, la poesia riesce ancora con i suoi versi a far rientrare l’uomo nella sua profondità."

La sua voce narrante e poetica si libra nell'ambito culturale con la naturalezza di un soffio gentile, raggiungendo i cuori, anche quelli più giovani, senza la necessità di imporsi, ma piuttosto offrendo un'eco sincera di un'anima che ama raccontare e condividere, lasciando che il valore intrinseco delle sue parole trovi la propria strada.