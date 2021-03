La Dirigente Scolastica, Avv. Nicoletta Montecchi, della Scuola Primaria Direzione Didattica 2° Circolo di Domodossola (sito web) attraverso il Canale YouTube D.D. Circolo 2 Domo (visibile da qui) ha lanciato la pubblicazione giornaliera dalle ore 15 a partire dall'8 Marzo 2021 di un video-messaggio alla comunità scolastica in Dad dall'8 Marzo 2021.

La Scuola ha mantenuto da ieri i cancelli aperti come segno di accoglienza e speranza e messaggio agli alunni: "il vostro ritorno è atteso a braccia aperte".

Ecco i primi video messaggi dell'8 e 9 Marzo 2021:





8 Marzo 2021 - Avv. Nicoletta Montecchi





9 Marzo 2021 - Avv. Nicoletta Montecchi



"La Regione Piemonte aveva potenziato da lunedì 8 marzo, in attuazione dell’ultimo Dpcm, la didattica a distanza su tutto il territorio secondo due fasce di rischio.La Fascia di rischio 1 Comprendeva anche il Comune di Domodossola sede della Scuola Primaria.Dall'8 Marzo è sospesa l’attività didattica in presenza, con conseguente attivazione di quella a distanza al 100%, nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori, nonchè dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni (micronidi, nidi, sezioni primavera, servizi integrativi come baby parking e doposcuola). La misura si rende necessaria alla luce di quanto previsto dall’ultimo Dpcm nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta, con un tasso di incidenza uguale o superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti o dove si è registrato un raddoppio dei nuovi casi nel corso dell’ultima settimana, rispetto al periodo precedente."*





*Fonte: Regione Piemonte