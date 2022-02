La start-up finanzia le attività di ecommerce con una formula innovativa.

Da aprile 2020 ha già erogato ben 500 milioni di dollari a oltre mille imprese in 11 Paesi. Wayflyer è la terza fintech in più rapida crescita d’Europa.





Wayflyer è diventata il 6° unicorno irlandese dopo aver raccolto 150 milioni di dollari in un round Serie B. Un risultato ottenuto in tempi da record. In poco più di due anni, infatti, la start-up fintech ha raggiunto la valutazione di oltre un miliardo di dollari, esattamente 1,6 miliardi di dollari.

La start-up fornisce finanziamenti senza garanzie e un supporto di marketing e data analytics alle aziende che vendono online. Fondata da Aidan Corbett e Jack Pierse nel settembre 2019, Wayflyer è supportata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’Innovazione e il Trade, il 1° Venture Capital al mondo.

L'anno scorso, Wayflyer è risultata la terza fintech in più rapida crescita d’Europa secondo Sifted del Financial Times.

Le imprese che vendono online possono ricevere da Wayflyer prestiti non garantiti a tassi accessibili e senza clausole di diluizione per finanziare pubblicità e inventario prima della vendita della merce. Inoltre il team di marketing e gli strumenti di analytics forniti dalla start-up aiutano gli imprenditori a migliorare le vendite. Il prestito va da 10 mila fino a 20 milioni di dollari ed è disponibile in pochi giorni, mentre sono variabili i tempi di restituzione che è proporzionale alle entrate.

Wayflyer nel 2021 ha aumentato l’organico da 40 a 250 addetti con una crescita del 900% del capitale impiegato. Ben 500 milioni di dollari sono così andati a un migliaio di clienti sparsi in 11 Paesi per accelerare il loro ecommerce. Oltre che a Dublino, la start-up ha uffici a Londra, New York, Atlanta e Sydney.



Nuove assunzioni e più prestiti

Aidan Corbett, CEO di Wayflyer, ha dichiarato: “Dal lancio nell'aprile 2020, aiutiamo i nostri clienti a far crescere il loro business nel commercio elettronico e a rimuovere le barriere che limitano il loro potenziale. Questo round di Serie B ci aiuterà ad espanderci in nuovi mercati e ad aumentare rapidamente l’organico con talenti da tutto il mondo”.

L’altra parte del finanziamento andrà ad aumentare la quantità di capitale a disposizione dei clienti e l’offerta di servizi, in particolare nell’analisi dati.

Il nuovo round interamente in equity è stato guidato da DST Global e QED Investors, con gli investitori già presenti: Left Lane Capital e Guillaume Pousaz, fondatore della piattaforma di pagamenti Checkout.com. Si sono aggiunti Prosus, Madrone Capital Partners e JP Morgan.