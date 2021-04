Un brano energico e spensierato che vuole in tutti i modi “ strappare” un sorriso all’ascoltatore, uno street video semplice e divertente che vuole sostituire la tristezza con l’allegria.

Girato tra le strade e i palazzi di Londra, nel periodo pre-pandemico, il video ci porta indietro nel tempo e assume una valenza non del tutto scontata, nella fase attuale che stiamo vivendo. Gli abbracci, il contatto fisico, i live: tutti momenti che ormai ci sembrano lontani dalla quotidianità ci riportano ora al vero significato del concetto di felicità. Ad enfatizzare ancor più’ queste sensazioni contribuiscono i flashback estratti da grandi film del passato: Paolo Villaggio, Charlin Chaplin, Alberto Sordi, Robin Williams, Bud Spencer e John Belushi, tutti artisti della risata, passati a miglior vita, che Manlio ha voluto celebrare per mantenere vivo il loro volto e il loro spirito e allo stesso tempo cercare di ricordare a tutti noi che la vita è breve e dobbiamo viverla a meglio, in armonia con noi stessi e con gli altri.



"da artisti ci teniamo ad inviare un messaggio di felicità in questo momento buio, in quanto siamo consapevoli che anche un sorriso può cambiare la giornata e la gioia e la felicità possono essere trovate in ogni piccola occasione della vita di tutti i giorni”.



Happy è disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà anche contenuto all’interno del nuovo album di Raina, presto in uscita.

Diretto e montato da RahStars, con il ritmo prodotto da Raina, Happy è edito da Rising Time Label. Partner Music in Black.