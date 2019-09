Calcio statunitense l'ex allenatore del Real Salt Lake cita in giudizio la sua ex squadra

Mike Petke ex allenatore della squadra di calcio Real Salt Lake ha deciso di portare in tribunale i suoi datori di lavoro per "trauma emotivo".

Un "trauma" dovuto al licenziamento seguito a presunti insulti omofobi rivolti dallo stesso allenatore nei confronti del direttore di gara durante la partita del 24 luglio scorso con i Tigres.

Petke, 43 anni, allenatore degli RSL da marzo 2017 fino al suo licenziamento - che in precedenza aveva allenato i Red Bull di New York dopo aver giocato 13 stagioni in MLS - ha chiesto alla sua ex squadra un risarcimento di circa 700mila dollari.