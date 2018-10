Al Teatro Stanze Segrete Ennio Coltorti in: Buscetta, Santo o Boss?

Il 23 ottobre 1983 quaranta poliziotti circondano la villa a San Paolo del Brasile di Tommaso Buscetta, e lo arrestano mentre è con Leonardo Badalamenti, figlio del boss “Tano” Badalamenti, colpevole della morte di Peppino Impastato, il martire dei “Cento Passi”.

35 anni esatti dopo quell'arresto, la PRIMA NAZIONALE di “BUSCETTA” celebra una data che segna la storia d'Italia come poche altre.

Mentre oggi emergono nuovi sconvolgenti sospetti sulle stragi Falcone e Borsellino, profetizzati prima di morire nel 2000 dal più grande pentito della storia della lotta alla mafia, Ennio Coltorti con la sua intensa carica drammatica porta per la prima volta a teatro "Buscetta Santo o Boss?" di Vittorio Cielo, in scena dal 24 ottobre al 4 novembre al Teatro Stanze Segrete di Roma.

Sono le ultime incredibili piste del più grande giallo, ancora aperto, della Storia Italiana. Un quarto di secolo dopo l'eliminazione di Falcone e Borsellino e delle loro scorte, esplode nelle sentenze del 2018 quello che il Grande Pentito, Buscetta, aveva già rivelato nei suoi ultimi verbali.

Sapendo di morire, Don Masino si lasciò andare, con l'FBI, lontano dai veleni di Palermo e si confessò. Parlò come mai aveva fatto prima. Neppure nel misterioso ultimo viaggio segreto di Falcone oltreoceano, pochi giorni prima che cadesse a Capaci.

Nel dramma totalmente reale scritto da Vittorio Cielo per Ennio Coltorti, straordinariamente somigliante al Boss dei Due Mondi, la manomissione delle memorie digitali di Falcone, e la scomparsa dell'Agenda Rossa di Borsellino, si intrecciano ai misteri dei viaggi 'segreti', all'estero e negli Usa, degli ultimi giorni di Falcone, alle strane telefonate all'estero, partite dalla collina di Capaci, prima del 'Botto'.

Sono le tracce lasciate dalle 'menti raffinatissime' che con i killer di Palermo, hanno spazzato via gli ultimi 2 eroi della storia italiana.

Le musiche di Nicola Alesini, in memoria di Falcone e Borsellino, sono state suonate a Palermo in via d’Amelio e a Capaci nelle marce antimafia. Nicola Alesini, compositore fiatista di fama europea, ha suonato con David Sylvian, Budd, Eno, Roedelius, e Claudio Lolli. Vittorio Cielo, dopo il successo al Festival dei Due Mondi di Spoleto, con “MISIA” in tour italiano per 3 anni, con “Buscetta” per la terza volta affida un testo inedito a Ennio Coltorti. Premiato al “Sandro Penna” e per la creatività multimediale dal New York Times.



Buscetta, Santo o Boss?

Di Vittorio Cielo

con Matteo Fasanella

Regia Ennio Coltorti, Musiche di Nicola Alesini





Prima Nazionale dal 24 ottobre al 4 novembre 2018

Teatro Stanze Segrete, Via della Penitenza 3 (Roma)







dal 24 ottobre al 4 novembre 2018, dal martedì al sabato ore 21.00;

domenica ore 19.00. Dom. 28 ottobre e dom. 4 novembre doppia replica ore 16,30 e 19.

Prezzo biglietti 17 e 12 euro + tessera semestrale obbligatoria 3 euro.

Info e prenotazioni: 3889246033, info@stanzesegrete.it - www.stanzesegrete.it