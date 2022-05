Che cosa non farebbe un leader di partito per distinguersi dagli altri in questo momento? I vari segretari e presidenti sono tutti "on the road" per promuovere i propri candidati alle prossime amministrative... a parte uno, Matteo Renzi, che non avendo candidati da promuovere si limita a vendere il suo ultimo parto o aborto (dipende dai punti di vista) letterario nelle piazze d'Italia.

Ma tornando a chi fa politica - più o meno s'intende - rimane per costoro la necessità di distinguersi dal resto della "truppa". E visto che "clandestini", tasse e quant'altro non "tirano" più come una volta, adesso è necessario dover utilizzare la guerra in Ucraina come traino del consenso. Che cosa dicono i sondaggi che sul tema testano l'umore degli italiani? Che questi, in massima parte, vogliono la pace.

E che cosa dovrebbero dire in relazione ad un conflitto in cui non sono direttamente coinvolti e che li riguarda marginalmente? Ma il politico che vive di sondaggi questi risultati li prende sul serio. Quindi non ci dobbiamo stupire, se in questi giorni Salvini se ne è uscito annunciando un suo ipotetico viaggio a Mosca per promuovere la pace.

Un uscita, a sprezzo del ridicolo, ma che Salvini non ha considerato tale... in parte perché non conosce il limite al ridicolo, in parte perché è disperato dal fatto di diventare l'ultima ruota del carro del centrodestra, con Berlusconi che ha deciso di riprendere un ruolo attivo alla guida del partito.

Naturalmente l'annuncio ha suscitato l'ilarità generale a cui Salvini, non conoscendo per l'appunto il limite al senso del ridicolo, ha risposto dicendo che "valuterà" la sua stessa proposta - ma come si fa a rilasciare una dichiarazione simile? -

"viste le reazioni isteriche soprattutto della sinistra: avere insulti, minacce e attacchi per una missione di pace fa riflettere. Se devo creare divisioni sto con i miei figli"."Non essendo un viaggio di piacere, ma un viaggio in una zona di guerra, se si aggiunge il coro di sottofondo di Letta, Meloni, Renzi, Calenda e degli intellettuali radical chic che preferiscono le armi e il conflitto, vediamo se ci sono le condizioni: per la pace sono disposto a tutto, a incontrare tutti"."Se dovessi riuscire a incontrare Putin - aveva detto prima - gli chiederei, anzitutto, il cessate il fuoco. Incontrerei anche Zelensky. Ci andrei volentieri a Kiev". "Vedremo. Vedremo se sarà tecnicamente possibile adesso o più avanti. Chiunque possa portare un mattoncino che ricostruisca la casa della pace e del dialogo dovrebbe poterlo fare".

Ma c'è pure chi lo ha preso sul serio. E chi se non il ministro degli Esteri Di Maio?

"Io credo che con Putin ci parla [sic, ndr] Draghi, perché si parlano tra omologhi", ha detto Di Maio ospite del "Forum in masseria" in Puglia. "Dopo la performance della trasferta in Polonia, insomma, andare anche a Mosca…""Consiglio molta prudenza rispetto a quello che si vuole fare: la guerra in Ucraina o il viaggio a Mosca non è un tema da tour estivo, è una cosa più complicata, ognuno di noi quando fa un'azione del genere rappresenta tutto il Paese e ci sarà un motivo- osserva Di Maio - per cui finora a Mosca non c'è andato nessuno della nostra alleanza occidentale"."Il governo italiano non sapeva di questa intenzione di Salvini di andare a Mosca. Fatto sta che queste vicende richiedono necessariamente un'ulteriore responsabilità per ognuno di noi. In un momento così delicato è la postura del Paese in generale che viene rappresentata anche da un leader di un partito della maggioranza".

Come sempre, il sorriso finisce per sottolineare le dimensioni di una tragedia: maggiore è il sorriso, più grande è la tragedia. Quindi, il fatto che Salvini ci abbia fatto scompisciare, dimostra quanto sia grande la tragedia in Ucraina.