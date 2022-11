Rispetto alle previsioni del mese di ottobre si conferma la sfida tra la Pixar con la favola inclusiva Turning Red e Netflix con il Pinocchio di Guillermo Del Toro, seguiti dal film d’animazione rivelazione dell’anno Marcel the Shell with Shoes On targato A24.

Nella lista dei potenziali candidati troviamo altri 2 titoli Netflix come Wendell & Wild e Apollo 10 1⁄2: A Space Age Childhood, oltre all’ultimo film della Disney Strange World.