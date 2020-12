Ultimamente si parla molto degli angeli, come se fosse una cosa alla moda. È un peccato che la loro immagine e la loro missione principale siano oggi così fraintese.

Attraverso la New Age e l’esoterismo diamo sufficiente importanza a questi esseri spirituali così speciali, chiamati angeli buoni o semplicemente angeli, da non confondere con gli angeli negativi, più noti come demoni?

Sapevate che Lucifero e la sua legione sono angeli? Si dice siano gli angeli caduti e la loro missione principale è far sì che la nostra anima si perda.

Se volete scoprire di più Vi aspettiamo domenica 13 dicembre alle ore 19 Live su Facebook alla pagina Social Talk Web con Guenda.



