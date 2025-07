Un viaggio nei sentimenti tra amore, fede e vita quotidiana

Il libro di Antonella Ridoni, “Gocce d’amore”, è una raccolta di poesie in versi liberi che abbraccia i temi dell’amore familiare, della fede e delle emozioni quotidiane, racchiusi in uno stile semplice e diretto. Vincitore del primo premio al concorso letterario “Roma International” nel 2024, il libro ha segnato per l’autrice il debutto ufficiale con Pegasus Editore. Ogni poesia è un frammento d’anima, capace di evocare immagini immediate e autentiche nel lettore, restituendo tutta la profondità emotiva di eventi lieti e dolorosi. La raccolta, composta da testi scritti in epoche diverse e volutamente non ordinata in senso cronologico, trasmette un messaggio universale: l’amore è la radice comune di ogni esperienza umana. Le poesie contenute in “Gocce d’amore” sono nate spesso in silenzio, su fogli lasciati tra armadi e cassetti, ma oggi trovano finalmente spazio in un’opera matura e sentita.

Acquista la raccolta

https://amzn.eu/d/6nH1QPy

Antonella Ridoni è nata a Roma l’8 ottobre 1963. Dopo aver lavorato per anni nel settore turistico, ha coltivato in parallelo la passione per la poesia, scoperta tra i banchi di scuola e mai più abbandonata. A 12 anni scrive la sua prima poesia e da allora non ha mai smesso di dare voce alle emozioni attraverso la scrittura. Negli anni ha partecipato a numerosi concorsi letterari, ottenendo premi e riconoscimenti: il secondo posto al premio letterario Città di Ladispoli (1997), il primo premio al concorso “Nativo del Pizzo”, il Premio speciale Maria Rosa Lancini Costantini, il premio della giuria al Concorso Nazionale di Poesia Religiosa San Pio X, ed è stata finalista in vari premi nazionali e internazionali. Nel 2024 pubblica il suo primo libro “Gocce d’amore”, seguito a novembre da “Gocce d’anima” (G.C.L. Editore), frutto di un secondo concorso vinto. Una sua poesia verrà tradotta in spagnolo e pubblicata nell’antologia dell’editore IRDI Destinazione arte, presentata a Madrid nel 2025. Essendosi classificata terza al concorso letterario “Marguerite Yourcenar”, quest’anno manderà alle stampe anche un suo quaderno di poesie. Oltre ai componimenti in versi, Ridoni ha iniziato a scrivere racconti brevi, anche questi premiati e in via di pubblicazione. La scrittura è per lei linfa vitale, uno spazio intimo dove verità e immaginazione si intrecciano per dare voce a ciò che non si può dire a parole.

Instagram: https://www.instagram.com/antonellaridoni?