Con la sconfitta di Frosinone, la Salernitana diventa la prima squadra retrocessa del 2023/24: la squadra di Colantuono, ultima a 15 punti, ha 16 punti di distacco da quella di Di Francesco (diciassettesima) a quattro giornate dalla fine.



Stefano Colantuono ha commentato così il ko col Frosinone, costato alla sua Salernitana la retrocessione aritmetica in Serie B: "Tre gol di scarto non c'erano, abbiamo giocato alla pari col Frosinone e forse abbiamo fatto anche qualcosa in più - le sue parole a Dazn -. La retrocessione era solo questione di tempo, ma sono dispiaciuto dal risultato. Abbiamo creato tantissimo, vorrei anche rivedere qualche episodio perché quando sei ultimo in classifica sei un po' poco considerato... Ora la società avrà il tempo per programmare. La tifoseria non è retrocessa, si è dimostrata una delle più virtuose del campionato. Questa è stata un'annata nata male, ma da qui si può creare un futuro importante grazie a un club forte e al sostegno dei tifosi. Abbiamo la forza per ripartire. Crescita? Abbiamo dei giovani importanti, ma sarà la società a decidere chi confermare, in molti sicuramente avranno mercato. Motivazioni? Dobbiamo finire il campionato senza regalare nulla a nessuno, dovremo essere degni della maglia che indossiamo".

Tutto facile per il Frosinone che manda in B la Salernitana. Primo gol di Soulé su calcio di rigore, poi raddoppio di Brescianini.

Quarto gol in campionato per il centrocampista che tanto piace al Napoli. Nel finale tris di Zortea. Mai scesa in campo la squadra granata, da oggi aritmeticamente in Serie B.