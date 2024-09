La Francia ha scelto per gli Oscar 2025 per la categoria Best International Film, l'acclamato Emilia Pérez, vincitore di 2 riconoscimenti all'ultimo Festival di Cannes: Premio della Giura e Miglior attrice, assegnato al cast femminile, tra cui spiccano Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez in pole position per una nomination all'Oscar.

Un caleidoscopio di emozioni, Emilia Pérez è un'opera cinematografica unica nel suo genere, che fonde l'intensità del melodramma con le vibrazioni travolgenti del musical, creando un'esperienza visiva e sonora indimenticabile.

La riassegnazione di genere di un boss del cartello messicano dà impulso a questo delicato ed elegante musical in lingua spagnola di Jacques Audiard. È un melodramma moderno che danza attraverso un labirinto morale….incanalando lo spirito di Pedro Almodovar.