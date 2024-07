Venerdì, CrowdStrike ha rilasciato un aggiornamento per il software di sicurezza Falcon Sensor. Purtroppo, questo aggiornamento conteneva gravi errori che hanno causato il "blue screens of death" (BSOD) su numerosi computer con sistema operativo Windows... in tutto il mondo. Questo problema ha mandato in loop l'avvio dei PC, causando lo "schermo blu" e rendendoli così inutilizzabili.

L'incidente ha avuto un impatto significativo a livello globale, causando gravissimi problemi a compagnie aeree, media, servizi bancari, servizi sanitari, centri commerciali​.

CrowdStrike ha lavorato per risolvere il problema e ha pubblicato aggiornamenti per mitigarne l'impatto. Tuttavia, l'incidente ha provocato un significativo calo del valore delle azioni della società, che ha perso oltre l'11% in un solo giorno​.

Il CEO di CrowdStrike, George Kurtz, ha rassicurato i clienti che la società ha identificato e isolato il problema, implementando una correzione. Kurtz ha sottolineato che non si è trattato di un incidente di sicurezza o di un attacco informatico, ma di un difetto in un singolo aggiornamento di contenuto per gli host Windows.

Ha inoltre suggerito agli utenti di consultare il portale di supporto per gli ultimi aggiornamenti e di comunicare con i consulenti di CrowdStrike tramite i suoi canali ufficiali per garantire la sicurezza e la stabilità dei loro sistemi.

Che cosa ha causato il problema?

Secondo alcune fonti il fatto che uno o più file dell'aggiornamento non siano stati testati nella "sandbox" prima di essere messi in linea.