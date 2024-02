Ahi Klinsmann: verso l’esonero da ct della Corea del Sud

Dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa d’Asia, nella semifinale persa con la Giordania, Jurgen Klinsmann ha le ore contate come Ct della Corea del Sud. Alti funzionari della Federcalcio oggi ne hanno raccomandato il licenziamento, affermando la necessita’ di un “cambio di direzione”, anche alla luce degli attriti che hanno coinvolto alcuni dei giocatori. “Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto che Klinsmann non puo’ piu’ servire come allenatore della nazionale per vari motivi e che un cambiamento e’ necessario”, ha detto Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all’interno della Federcalcio coreana. Questo comitato non e’ un organo decisionale, ma presentera’ le sue raccomandazioni all’Ufficio Esecutivo della Federazione sudcoreana che decidera’ sul futuro dell’allenatore tedesco, 59 anni, in carica da un anno. Al termine di un incontro di tre ore, durante il quale Klinsmann ha parlato in videoconferenza secondo la Yonhap News Agency, Hwangbo ha dichiarato che il comitato ha valutato che la “preparazione tattica di Klinsmann non era stata all’altezza del compito” durante la Coppa d’Asia.



Clamoroso: Osimhen perde l’aereo, a rischio per Napoli-Genoa

Victor Osimhen non è ancora tornato a Napoli dopo la Coppa d’Africa e il suo rientro continua a slittare. Il centravanti nigeriano era atteso in Italia in mattinata ma come riportato dall’edizione online de Il Mattino, non ha ancora messo piede a Capodichino. L’arrivo del centravanti era previsto a Napoli con un volo proveniente dalla Nigeria, con scalo in una capitale europea, intorno alle 8, ma Osimhen non è mai arrivato, anche se, questa volta, la colpa non sarebbe sua.

Immobile si gode la Lazio: “Una notte che sognavo da bambino…”

L’eroe di una notte storica per la Lazio, Ciro Immobile, al termine della partita vinta contro il Bayern Monaco è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare un’impresa destinata a restare nella storia del club biancoceleste:

“Ero convinto che la squadra avrebbe dato tutto, volevamo regalare una bella serata alla gente e ce l’abbiamo fatto. Peccato non aver sfruttato anche le altre occasioni, anche in vista del ritorno, ma va bene così. Giocare queste partite ti dà grandi emozioni, notti come queste le sognavamo da bambini, condividerle con questa squadra è speciale. Cosa ho detto a Toni e Klose? Che c’era il raduno dei bomber, è stato un piacere salutarli”.



Ngonge: "Napoli mi ha fatto un'ottima impressione! Ruolo preferito? Sono due. Vi racconto idoli e sogni"

Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, si è raccontato in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club azzurro: "Sono di Bruxelles, in Belgio. sono un attaccante di destra, una seconda punta. Ho cominciato a giocare quando avevo sei anni, in Belgio. Ho fatto 8 anni all'Anderlecht, poi altri 5 al Club Brugge. Dopo sono andato in Olanda, al PSV e al Groningen, poi lo scorso anno al Verona e oggi sono qui. Quando ero piccolo il mio idolo era Cristiano Ronaldo, ma quando sono cresciuto e ho cominciato a guardare diversi giocatori più simili a me è diventato Neymar.

Un momento che non posso dimenticare è segnare due gol a Reggio Emilia nello spareggio-salvezza tra Verona e Spezia. E' stato un momento speciale. Ogni calciatore ha il sogno di vincere un Mondiale o la Champions League. Impressione sui tifosi? Ho avuto la possibilità di incontrare alcuni tifosi, sono stati molto carini con me, volevano una foto. La mia prima impressione è stata molto buona, sia sui tifosi che sulla città. Io sono molto casalingo, mi piace stare da solo e giocare alla Playstation. Non sono un tipo difficile: casa e Playstation. Il mio piatto preferito è un piatto congolese, che prepara la mia nonna. E' riso col pollo, ma ci sono anche altre cose.

Quando sono da solo e vado alla partita mi piace concentrarmi per fare del mio meglio. Ascolto musica, mi piace avere musico nelle orecchie per concentrarmi e non pensare a ciò che accade fuori. La musica è importante per me, anche quando sono a casa e sono stanco, metto la musica e mi addormento o la ascolto e basta.

Il mio altro sport preferito è il basket e la squadra preferita i Golden States Warriors, dove gioca anche il mio giocatore preferito che è Curry. Animali domestici? Avevo un cane, ma da solo ci sono troppe responsabilità. Forse avrei bisogno prima di una fidanzata e poi potrò prendere un cane".