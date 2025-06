Bologna: contatti positivi per Immobile col Besiktas

Il Bologna è alla ricerca di un rinforzo di esperienza per l’attacco e dopo aver sondato Edin Dzeko, pronto all’ufficialità con la Fiorentina, ha cominciato la trattativa con il Besiktas per Ciro Immobile. In giornata i due club hanno avuto nuovi contatti positivi. La volontà del giocatore è quella di tornare in Italia e non resta che trovare un accordo sull’ingaggio.



Lazio, colpo in uscita: Tchaouna al Burnley per 14 milioni

Dopo soltanto una stagione, Loum Tchaouna si prepara a dire addio alla Lazio. Il club biancoceleste, infatti, nella notte ha trovato l’accordo con il Burnley per il trasferimento dell’attaccante francese. Operazione da 14 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita, ma restano da sistemare alcuni dettagli con il calciatore, che però al momento è impegnato con la Francia U21 nell’Europeo di categoria.



Morata torna in Italia: è a un passo dal Como!

La foto di un abbraccio da compagni di squadra al Chelsea. Un tweet con cui Cesc faceva l’in bocca al lupo ad Alvaro per la nuova avventura all’Atletico Madrid. Cesc Fabregas e Alvaro Morata sono stati compagni e hanno buone chance di tornare a vedersi tutti i giorni, come ai tempi di Londra. Fabregas lo ha cercato per il Como e Morata ha dato un’apertura decisa. Operazione che si può chiudere presto.

Morata a inizio febbraio è andato in prestito dal Milan al Galatasaray, dove ha vissuto mesi complicati. Quel prestito terminerebbe a inizio 2026 ma può interrompersi presto, per un nuovo capitolo italiano. Un accordo tra Milan e Como può arrivare presto, perché Morata non è nei piani rossoneri per la stagione che sta per cominciare.



Pogba ha firmato: il francese riparte dal Monaco

Paul Pogba ha firmato con il Monaco. Atteso il comunicato ufficiale del club del principato. Il centrocampista riparte dalla Francia e in particolare dal Monaco. Dopo la risoluzione contrattuale con i bianconeri nello scorso novembre, il campione del Mondo è pronto per tornare in campo.





Theo vola a Parigi: incontro con l’Al Hilal per definire l’accordo

Theo Hernandez sta viaggiando in questo momento da Milano a Parigi per incontrare gli emissari di mercato dell’Al Hilal e mettere nero su bianco l’accordo che lo porterà a diventare un nuovo calciatore del club saudita.



Napoli, Nunez ha detto sì: incontro Manna-Ramadani per trovare l’accordo

Il Napoli non vuole fermarsi più. Il mercato del dopo scudetto, quello che riporterà gli azzurri in Champions League, sembra essere fatto solo di grandi nomi. L’ultimo è quelllo di Darwin Nunez, attaccante fresco di titolo con il Liverpool dove era arrivato nel 2022 sull’onda di una strepitosa stagione al Benfica. Un colpo da 100 milioni di euro, che oggi si è un po’ svalutato, ma che i Reds valutano sempre non meno di 50 milioni per la cessione. Il primo passo, quello di avere il via libera a trattare da parte del giocatore, è comunque arrivato e adesso toccherà a Manna trovare un accordo. “Gli ho parlato e mi ha detto che vuole venire subito, sta aspettando di chiudere col Napoli. E’ un piacere enorme per me se verrà, sapendo che c’è anche Mathias Olivera”, ha svelato il connazionale ed ex azzurro Walter Gargano a Kiss Kiss Napoli.

L’agente dell’attaccante uruguaiano, Fali Ramadani, è una vecchia conoscenza del Napoli (ha portato sotto il Vesuvio Koulibaly ad esempio) e le prospettive sono incoraggianti. Lui stesso è atteso a Milano per un incontro più approfondito dopo i primi contatti dei giorni scorsi. Insomma, tutto sembra essere apparecchiato per regalare a Conte una punta di spessore assoluto da affiancare a Lukaku.

Nel caso, però, la trattativa non vada in porto, le alternative non mancano. La prima è quella che porta a Lorenzo Lucca, per il quale ci sarebbe già un accordo di massima, la seconda riguarda Nicolas Jackson del Chelsea, anche se ad oggi è considerata solo un’opzione ancora tutta da valutare.



L’Al-Nassr saluta Pioli. Ora la Fiorentina

Il comunicato del club saudita: “L’Al Nassr Club Company informa che il Sig. Pioli e il suo staff non sono più lo staff tecnico ad interim della prima squadra. Desideriamo ringraziare il Sig. Pioli e il suo staff per il loro impegno durante la scorsa stagione”. All’orizzonte per il tecnico italiano c’è la Fiorentina.



Lang, incontro Napoli-Psv! Romano: "Ballano 5mln, si tratta per chiudere"

Noa Lang-Napoli, avanti tutta. Ma ballano ancora cinque milioni di differenza. Aggiornamenti con Fabrizio Romano su X: "Oggi il Napoli ha incontrato direttamente il PSV Eindhoven per l'operazione Noa Lang, ma la proposta ufficiale è ancora in fase di discussione. 25 milioni più 5 di bonus sul tavolo. Noa Lang ha già accettato il progetto del Napoli concordando i termini personali con il club azzurro", si legge.

Sul canale Youtube il giornalista ha aggiunto: "Oggi contatto diretto tra Napoli e Psv su Noa Lang. Col giocatore c'è un accordo di massima e un ottimo rapporto con gli agenti. Il Napoli ha offerto 25 milioni più 5 di bonus non facilissimi. Il Psv ne voleva 30 più bonus. C'è questa distanza da limare, si sta entrando nel vivo. Vedremo per gli altri. Sappiamo di Ndoye e degli altri candidati. Si lavora a fuoco lento anche per Darwin Nunez. Ieri incontro in Inghilterra. Nunez vuole Napoli, ha detto sì nel weekend".