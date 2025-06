Di fronte ad una condizione patologica, quale di fatto è l'endometriosi, le donne a cui hanno fatto una diagnosi per tale patologia si fanno una serie infinita di domande, tutte ammantate di apprensione e sicuramente molta paura. E' del tutto normale che il ginecologo abbia cercato, nel possibile, di tranquillizzare la propria paziente, ma resta il fatto che una volta a casa, quelle che lì per lì erano rassicurazioni del proprio medico, divengono interrogativi carichi di ansia che, almeno nell'immediato, creano tensioni continue in chi cerca risposte infinite e quanto mai legittime.

In questo articolo vediamo di rispondere a quelli che sono gli interrogativi più spinosi che la donna si pone di fronte ad una diagnosi di endometriosi:

-- Potrò avere un bambino? Forse è la prima domanda che si fanno quelle donne ancora giovani che avevano messo in conto proprio la presenza di un figlio tanto atteso nella loro vita.

-- L'endometriosi è ereditaria? La trasmetterò, eventualmente, anche a mia figlia?

-- E' una malattia curabile? Devo andare dal chirurgo? E' una malattia autoimmune?

Insomma, la sequela di interrogativi rischia di non finire più, in questo articolo cerchiamo di fare chiarezza e di infondere quel pizzico di serenità in più a chi soffre di endometriosi, che compete ad un blog di salute e benessere.