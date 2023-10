Prosegue tra musica e buonumore la partecipazione della cantautrice friulana Eliza G a "Fake Show – Diffidate delle imitazioni", l'ironico programma condotto da Max Giusti su RaiDue.



Nella puntata di lunedì 9 ottobre, ancora una volta nei panni di una scatenata Shakira, dopo aver scherzato a lungo con Max Giusti, ha duettato questa volta con Anna Tatangelo. Insieme hanno cantato "Un Nuovo Bacio", un classico del repertorio dell'artista napoletana originariamente interpretato con Gigi D'Alessio. Il risultato è un duetto divertente e come sempre quando ci sono di mezzo artiste di questo livello, pressoché perfetto dal punto di vista vocale.



Continuano poi gli impegni musicali per Eliza G anche fuori al piccolo schermo. Venerdì 13 ottobre 2023 alle 21 è sul palco di al Cineteatro Don Bosco di Potenza per "Divas", concerto di cui è assoluta protagonista.



"Divas" è una serata in stile americano che celebra le grandi Dive del panorama musicale mondiale, interpretate dalla grande voce di Eliza G, cantante e compositrice dalla carriera decisamente internazionale. Eliza G interpreterà una ventina di canzoni, per celebrare i grandi miti della musica e le canzoni che le hanno rese famose. Tra le altre, ecco quindi spazio alle canzoni di artiste come Whitney Houston, Céline Dion, Beyoncé, Mariah Carey, Adele, Elisa, Giorgia e Laura Pausini, tutte interpretate da Eliza G con la sua personalità.



Ad accompagnare la voce di Eliza G c'è una band d'eccezione composta da: Marco Masi (pianoforte e direttore artistico), Antonello Ruggiero (batteria), Valerio Santarsiero (basso), Renato Pezzano (chitarra acustica), Federico Falasca (chitarra elettrica), Vittorio Arleo (tastiere ed electric sound), Luciano Brancati (percussioni), Giuseppe Muccilli (sax), Dario Satriano (flauto irlandese), Mario Santoriello, Stefania Balestrieri e Simona Guida (coristi). Ospiti della serata le grandi voci di Serena Lotito, Sofia Pace e Valentino Bianconi.



L'evento è una produzione dell'APS Sinergie Lucane, presieduta da Paola Faggiano, con la direzione artistica di Marco Masi ed in collaborazione con il Comune di Potenza e la Banca Monte Pruno, diretta da Michele Albanese. L'iniziativa si propone una doppia finalità: sostenere la Boutique Solidale con l'acquisto di abiti nuovi ed istituire la prima masterclass di canto pop della Basilicata dedicata ai giovani cantanti lucani dai 18 ai 25 anni a cura della vocal coach Sonia Addario.



Le presenze tv a "Fake Show – Diffidate delle imitazioni" su Rai 2 e uno show importante come "Divas" consolidano senz'altro la carriera di Eliza G, che nel tempo ha raggiunto traguardi molto importanti. Se in Italia i fan, le apparizioni in tv (The Voice of Italy 2019, All Together Now) ed i riconoscimenti non le mancano (nel 2021 ha vinto il Premio Lunezia), quella di Eliza G è una carriera decisamente internazionale. Dopo la vittoria nel 2019 al Cerbul de Aur, il più importante festival musicale rumeno, ha partecipato all'Eurovision Romania 2022 ed i suoi concerti tra Europa ed America Latina (soprattutto in Gran Bretagna, Brasile, Spagna, Svizzera e Francia) sono spesso sold out. E' laureata inoltre in Lingue e letterature straniere, con una tesi in lingua inglese sul romanzo "Dracula "di Bram Stoker.



Eliza G è l'unica artista italiana ad essere stata inclusa da The Voice mondiale in due video YouTube davvero molto visti. La sua interpretazione di "Hurt" di Christina Aguilera è stata inclusa nel video delle esibizioni più emozionanti (43 milioni di visualizzazioni) e in quello quello dedicato alle canzoni di più difficile interpretazione della storia di The Voice (12 milioni di visualizzazioni).



ELIZA G

