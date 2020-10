Così, il viceministro dell'Interno bielorusso, Gennady Kazakevich, ha riassunto la manifestazione che si è svolta a Minsk domenica scorsa:

"I manifestanti che nel pomeriggio hanno lanciato pietre e bottiglie, oltre a brandire coltelli, quando è calata la notte hanno iniziato a costruire barricate e bruciare pneumatici. Questo non ha nulla a che fare con le proteste civili. Siamo di fronte a gruppi di militanti, radicali, anarchici... dei teppisti.A nome del ministero dell'Interno, dico che non lasceremo loro il controllo delle strade e garantiremo la legge nel Paese. Le forze di sicurezza sono state pertanto autorizzate d'ora in avanti a far uso anche di armi (letali) se necessario".



In realtà, domenica scorsa, decine di migliaia di bielorussi si sono riversati in strada in tutto il Paese per il nono fine settimana consecutivo per protestare contro la rielezione di Lukashenko, per chiedere il rilascio di tutti i prigionieri politici e la ripetizione delle ultime elezioni.

A Minsk, la polizia ha fatto un uso della forza maggiore rispetto a quanto avvenuto nelle precedenti manifestazioni, utilizzando cannoni ad acqua, granate stordenti e manganelli, con molti manifestanti che sono stati picchiati senza motivo apparente, arrestando più di 700 persone, secondo quanto ha dichiarato il ministero dell'Interno.



Lukashenko ha il supporto della Russia di Putin che si è detto disponibile ad inviare forze di sicurezza russe nel caso la protesta dovesse degenerare.

Al contrario, Unione europea, Regno Unito e gli Stati Uniti hanno rifiutato di riconoscere il nuovo mandato di Lukashenko, con Bruxelles che sta studiando nuove sanzioni da applicare nei confronti della Bielorussia.



Dopo aver voluto far vedere all'opinione pubblica di aver cercato un accordo con l'opposizione pubblicando una foto di una riunione avvenuta sabato scorso con alcuni rappresentanti (quelli non in esilio o non ancora arrestati) delle forze politiche sconfitte alle ultime elezioni truffa che si sono svolte ad inizio agosto, Lukashenko adesso sembra voler mettere in scena una situazione (iniziando con il ricorso all'uso delle armi a causa di azioni violente di presunti teppisti) che possa giustificarlo a chiedere l'intervento di Putin che, incontrando il presidente bielorusso a Mosca, aveva dichiarato che avrebbe inviato in Bielorussia proprie forze di sicurezza se la protesta avesse iniziato ad assumere un carattere violento.