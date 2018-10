Alaia & Gallo al mixer nell'episodio 250 di Kumusic Radio Show

I protagonisti dell'episodio 250 del Kumusic Radio Show sono i dj producer campani Alaia & Gallo (https://www.facebook.com/alaiagallo/). Collaborano da tempo con label di riferimento come Defected, Soul Heaven, Glasgow Underground, Toolroom, CR2 Records, Simma Black, In The Loop, Guesthouse, Inhouse Records. Suonano da tempo la loro house nei top club europei.

Si dice sempre, con ragione, che i dj italiani non sono capaci di fare squadra e proporre qualcosa di davvero internazionale. Kumusic Radio Show è una piacevole eccezione. In un panorama più o meno sempre uguale, da tempo rappresenta un canale consolidato che in qualche modo diffonde nel mondo bella musica ballo in stile italiano.

Il programma radiofonico prodotto dall'agenzia italiana Kumusic è diffuso ogni settimana in un bel po' di paesi del mondo. Infatti gli ascoltatori del programma diffuso in addirittura 25 paesi, a livello mondiale ammontano a ben 5 milioni. Tra i dj guest più recenti ci sono alcuni dei più attivi dj producer italiani, ad esempio Benny Camaro, Nervestrain, Paul Jockey, Paggi & Costanzi e Samuele Sartini.

Il programma, sia chiaro, spesso ospita anche superstar mondiali come Gregor Salto o Sick Individuals ma è davvero un progetto che unisce e aiuta i dj italiani. Voce e music selector è MC Fago, mentre il resident dj è Glazersound. Oltre che in FM, Kumusic Radioshow è disponibile in diverse modalità, ad esempio su iTunes e su Mixcloud, mentre tutta la tracklist di ogni dj set è consultabile su 1001 Tracklist.

www.facebook.com/kumusic.radioshow/

Mixcloud: bit.ly/Km_Radio207

iTunes: bit.ly/KumusicRadio

www.1001tracklists.com/source/mhg86m/kumusic-radio-show/index.html