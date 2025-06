Il 2025 si apre sotto il segno della crescita per Italgas, che consolida la sua leadership nel settore della distribuzione del gas in Europa. A confermarlo è Paolo Gallo, Amministratore Delegato del Gruppo, che ha commentato con entusiasmo i primi risultati dell’anno, sottolineando come il perfezionamento dell’acquisizione di 2i Rete Gas rappresenti una svolta epocale: “Con questa operazione, nasce il primo operatore europeo della distribuzione del gas”.



Paolo Gallo: “Crescita a doppia cifra e 72mila km di reti verso la trasformazione digitale”

I numeri parlano chiaro: l’EBITDA rettificato ha raggiunto 345,3 milioni di euro, con un incremento del 6%, mentre l’utile netto rettificato ha superato i 130 milioni di euro, crescendo del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Risultati che confermano la solidità della strategia industriale del Gruppo. Ma non si tratta solo di performance finanziarie. L’Amministratore Delegato Paolo Gallo ha evidenziato l’impegno nella trasformazione tecnologica e nella sostenibilità: “Più di 160 sono i milioni di euro già investiti che hanno permesso di dare ulteriore impulso allo sviluppo e alla trasformazione digitale di reti e impianti”.

Guardando al futuro, l’obiettivo è ambizioso: integrare rapidamente le reti di 2i Rete Gas – 72mila chilometri di infrastruttura – e realizzare un vero e proprio upgrade digitale, in grado di generare valore per stakeholder, investitori e comunità servite. “La sfida che ci attende nei prossimi mesi – ha concluso Paolo Gallo – è quella di cogliere rapidamente tutte le opportunità derivanti dall’acquisizione di 2i Rete Gas, individuarne di nuove e realizzare l’upgrade digitale dei 72mila chilometri di reti acquisite con l’obiettivo di creare valore per tutti i nostri stakeholder, gli investitori e le comunità servite”.



Paolo Gallo: il percorso manageriale

La carriera di Paolo Gallo, alla guida di Italgas dal 2016, è segnata da una profonda esperienza nel settore energetico e infrastrutturale. Nato a Torino nel 1961, si laurea in Ingegneria Aeronautica al Politecnico e consegue un MBA all’Università degli Studi della stessa città. Inizia il suo percorso professionale in Fiat Avio, dove lavora per 13 anni, specializzandosi nello sviluppo di progetti energetici internazionali, in particolare in India e Brasile. Dopo aver contribuito alla nascita di Fiat Energia, nel 2002 entra nel Gruppo Edison come Direttore Strategie e Innovazione e successivamente guida Edipower come Direttore Generale e Amministratore Delegato.

Tra il 2011 e il 2014, è ai vertici di Acea, mentre nel 2014 coordina la privatizzazione di Grandi Stazioni. Dal 2016 è al timone di Italgas, dove ha avviato un profondo processo di trasformazione digitale e consolidamento industriale, culminato nel 2025 con la sua riconferma per il quarto mandato. Impegnato anche in ambito accademico, Paolo Gallo ha tenuto corsi presso l’Università di Torino e la Luiss Business School, e ha pubblicato due libri per Luiss University Press sulla digitalizzazione e la transizione energetica.