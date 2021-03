L'osservatorio delle malattie rare ha pubblicato sul suo sito una sezione dedicata alle persone affette da malattie rare, disabilità e loro caregiver.

Sulla pagina dedicata è possibile rilevare tutte le informazioni sulla campagna vaccinale rese pubbliche dalle Regioni, comprese le date di vaccinazione previste e le modalità di prenotazione regione per regione.

Il sito aggiornato quotidianamente rappresenta una fonte certa di notizie e fornisce le principali raccomandazioni della società scientifica che riguardano le vaccinazioni dei pazienti affetti da malattie rare, croniche e disabilità.





L’Italia è attualmente in piena campagna vaccinale anti Covid-19. In questa pagina abbiamo raccolto le principali informazioni sul tema, che Osservatorio Malattie Rare si impegna ad aggiornare costantemente. Le informazioni sulle vaccinazioni disponibili e sulle attività vaccinali sono rivolte a tutta la cittadinanza, ma indirizzate in particolare alle persone con malattie rare, disabilità, patologie croniche e invalidanti e ai loro caregiver.

VACCINO COVID-19, MALATTIE RARE E DISABILITÀ: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPEREIn questo approfondimento abbiamo raccolto le principali informazioni disponibili sui vaccini: le fasi della campagna così come previste a livello nazionale, le categorie prioritarie ai fini della vaccinazione, le raccomandazioni delle società scientifiche riguardo le diverse patologie o gruppi di patologia.

L’APPELLO A SPERANZA: VACCINARE LE PERSONE FRAGILI PRIMA DI QUELLE IN SALUTECome ormai è noto le persone con malattie rare, disabilità e i loro cargiver non sono stati – almeno inizialmente – posti in cima alla lista delle priorità vaccinali. Per questo Osservatoriorio Malattie Rare promuove l’iniziativa dell’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e Alleanza Malattie Rare rivolta a dare priorità alle persone più vulenerabili.Una prima risposta dal Ministero è arrivata dalla nota emessa l'8 marzo, che di fatto garantisce la priorità vaccinale per le persone con disabilità grave ai sensi della Legge 103 articolo 3 comma 3.Il 10 marzo sono state rese pubbliche le NUOVE RACCOMANDAZIONI VACCINALI, CONTENENTI INDACAZIONI DI PRIORITÀ PER I DISABILI GRAVI E I LORO CAREGIVER. Questa proposta è stata oggetto di esame durante la seduta della Conferenza delle Regioni del delle Province Autonome dell'11 marzo 2021. La proposta è stata accolta positivamente, con una richiesta di integrazione riguardante l'inserimento della Protezione Civile tra le categorie prioritarie. ...





Questo il link al sito della OMAR (Osservatorio Malattie Rare):

www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/17148-vaccino-covid-19-tutte-le-informazioni-dedicate-a-malati-rari-persone-con-disabilita-e-caregiver