Le stelle del cinema pronte a illuminare Taormina. Dal 19 al 21 luglio, la Perla dello Jonio ospiterà la 18esima edizione del Nations Award, il Premio Cinematografico delle Nazioni promosso dal presidente Michel Curatolo, da 25 anni, leader nell’organizzazione di grandi eventi, già ai vertici del Taormina Film Fest. Anche quest’anno, sul red carpet, artisti di assoluto prestigio, in linea con le edizioni del passato, che hanno visto la partecipazione di tanti volti del cinema internazionale come Woody Allen, Gerard Depardieu, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, F.Murray Abraham, Jean Sorel, Ezio Greggio, Ferzan Ozpetek e il campione sportivo Ronaldinho.

L’evento porterà, per la prima volta, in Sicilia, Kevin Spacey, fortemente voluto dall’organizzatore Michel Curatolo, con la sapiente consulenza artistica di Marco Fallanca. Il noto attore, premiato lo scorso anno, al Museo Nazionale del Cinema di Torino, si esibirà domenica 21 luglio, in una breve performance, nell’evocativo scenario del Teatro Antico. In questa occasione, al due volte premio Oscar per I Soliti Sospetti e American Beauty, sarà conferito il Nations Award alla carriera, per la sua eccezionale dedizione al mestiere di attore, sul palcoscenico, sul grande schermo e in televisione.

Da un’eccellenza all’altra. Riceverà il Nations Award anche Giancarlo Giannini, tra gli esponenti più illustri del cinema italiano, che ha portato la nostra cultura fino ad Hollywood, ricevendo, nel 2023, una stella nella celebre Walk Of Fame. Giannini, vincitore di sei David Di Donatello, sei Nastri D’Argento e cinque Globi D’Oro, è noto per la sua straordinaria capacità di dare corpo e sostanza a personaggi diversissimi tra loro, dalla commedia al dramma. Celebre la sua collaborazione con la regista Lina Wertmüller, in capolavori come Film D'Amore E D'Anarchia, Travolti Da Un Insolito Destino Nell'Azzurro Mare D'Agosto e Pasqualino Settebellezze, solo per citarne alcuni.

Al Nations Award, non può mancare la musica d’autore. Verrà, infatti, assegnato un premio speciale a Paolo Conte, autentico esponente della cultura musicale e dell’arte in ogni sua forma.

Attesissimi anche gli attori Gaetano Aronica, direttore del Teatro Pirandello di Agrigento, e Margareth Madè, autorevoli rappresentanti della “sicilianità”. Entrambi sono stati protagonisti nel celebre Baarìa, di Giuseppe Tornatore. Aronica sarà tra i protagonisti di un cortometraggio, per la promozione di Taormina, Giardini Naxos e Agrigento prossima Capitale della Cultura, con il supporto del Dipartimento regionale dei Beni Culturali, Parco Della Valle Dei Templi e Parco Archeologico Naxos-Taormina. Con loro, salirà, sul palco del teatro greco, la modella e attrice Madalina Ghenea, fresca vincitrice del Premio Osf, per il suo impegno per la tutela ambientale e la promozione della salute pubblica, tematiche che contraddistinguono il Nations Award-Thinkingreen. Ghenea, nel 2016, protagonista al Festival di Sanremo, ha lavorato con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Ben Stiller e Ridley Scott che l’ha scelta per interpretare Sofia Loren in House Of Gucci.

Madrina dell’evento sarà Noemi Brando, bravissima a vestire i panni di Tina nella serie Netflix Sei Nell’Anima, dedicata alla cantautrice Gianna Nannini. Noemi Brando, protagonista anche nella fortunata serie Supersex ispirata alla vita di Rocco Siffredi, riceverà il premio Thinkingreen Award Next Generation, come miglior attrice rivelazione.

Momento clou, della manifestazione, la serata di gala al teatro greco, in programma domenica 21 luglio, alle 21.30. A condurre, anche quest’anno, l’attrice Barbara Tabita e il giornalista e direttore di Hot Corn Andrea Morandi. L’ingresso sarà gratuito e basterà inviare una mail a [email protected] per riservare i biglietti.

Il Nations Award darà ampio spazio alla sostenibilità ambientale, con il Thinkingreen, il ciclo di convegni all’NH Hotel di Taormina, in cui si alterneranno esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e personaggi dello spettacolo. Tutti pronti a lanciare un appello, per tutelare, con ogni mezzo possibile, il nostro pianeta.

Nel programma, spicca la presenza degli architetti di fama internazionale Doriana e Massimiliano Fuksas. Spazio ad esperti ed esponenti istituzionali, tra cui il vicepremier Matteo Salvini, che dialogheranno sull’affascinante tematica del Ponte sullo Stretto, analizzando, in particolare, le opere connesse e la loro armonizzazione con il territorio. Atteso anche l’intervento del presidente del Fc Internazionale, Giuseppe Marotta, in una tavola rotonda dedicata allo sport e alla sostenibilità.

Ma, in primo piano, c’è anche la solidarietà. Partner dell’evento è, infatti, l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e, sul palco del teatro greco, sarà rappresentata dall’attrice Ester Pantano, testimonial d’eccezione, fin dall’inizio, della raccolta fondi, per incentivare la ricerca contro questa grave patologia.

Nations Award-Thinkingreen gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica e dell’alto patrocinio e del supporto della Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Parco Archeologico di Naxos-Taormina e del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e, inoltre, del patrocinio del Comune di Taormina, Fondazione Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina, Messina Tourism Bureau, Comune di Giardini Naxos, Università degli studi di Messina e degli Ordini professionali Architetti, Ingegneri e Medici di Messina.