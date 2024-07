Agli Oscar 1995 la vittoria di Dianne Wiest nella categoria Miglior attrice non protagonista per la sua performance nel film di Woody Allen, Pallottole su Broadway era ampiamente prevista dopo aver dominato l'Awards Season di quell'anno.

L'unica che poteva rovesciare questo atteso verdetto era Uma Thurman, con il suo ruolo in Pulp Fiction, dopo aver conquistato il 2° posto a ben 3 Film Critics Association Awards e ottenuto la candidatura a tutti i principali premi, incluso il BAFTA, ma come miglior attrice protagonista.

In questo scenario la vera sorpresa fu la "campagna fai da te" di Jennifer Tilly che fece infuriare i progetti di Harvey Weinstein. Scopriamo come andò la Stagione dei Premi 1994/1995 per la categoria Miglior Attrice non protagonista.