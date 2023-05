Dopo aver lanciato un allarme sulle temperature globali che nei prossimi cinque anni potrebbero raggiungere livelli record, l'OMM, Organizzazione Meteorologica Mondiale, quest'oggi ha lanciato un nuovo allarme sulle conseguenze degli eventi estremi legati a condizioni meteorologiche, climatiche e idriche che finora, tra il 1970 e il 2021, hanno causato 11.778 disastri, con più di 2 milioni di morti e 4,3 trilioni di dollari di danni.

"Le comunità più vulnerabili purtroppo sopportano il peso maggiore dei rischi meteorologici, climatici e legati all'acqua", ha affermato il segretario generale dell'OMM Prof. Petteri Taalas. "La tempesta ciclonica estremamente violenta Mocha ne è un esempio. Ha causato vaste devastazioni in Myanmar e Bangladesh, colpendo i più poveri tra i poveri. In passato, sia il Myanmar che il Bangladesh hanno subito decine e persino centinaia di migliaia di vittime. Grazie agli allarmi precoci e alla gestione dei disastri, questi tassi di mortalità catastrofici sono ora per fortuna storia passata. Gli allarmi precoci salvano vite".

I decessi registrati nel 2020 e nel 2021 (22.608 in totale) indicano una diminuzione della mortalità rispetto alla media annuale del decennio precedente. Le perdite economiche, invece, sono aumentate vertiginosamente, la maggior parte delle quali attribuite alla categoria delle tempeste.

Questo si deve al miglioramento dei sistemi di allerta e alla gestione coordinata dei disastri che hanno ridotto drasticamente il bilancio delle vittime umane nell'ultimo mezzo secolo... almeno in alcune nazioni, visto che oltre il 90% dei decessi segnalati in tutto il mondo si sono verificati nei Paesi in via di sviluppo.

Oltre il 60% delle perdite economiche dovute a disastri meteorologici, climatici e legati all'acqua sono state segnalate per le economie sviluppate. Tuttavia, le perdite economiche erano equivalenti a meno dello 0,1% del prodotto interno lordo (PIL) in più di quattro quinti di questi disastri. Non sono stati segnalati disastri con perdite economiche superiori al 3,5% del PIL.

Nei Paesi meno sviluppati, il 7% dei disastri per i quali sono state segnalate perdite economiche ha avuto un impatto equivalente a più del 5% dei rispettivi PIL, con diversi disastri che hanno causato perdite economiche fino a quasi il 30%.

Nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, il 20% dei disastri con perdite economiche dichiarate ha avuto un impatto equivalente a più del 5% dei rispettivi PIL, con alcuni disastri che hanno causato perdite economiche superiori al 100%.

In Europa, ci sono stati 1.784 eventi catastrofici che hanno causato 166.492 morti e 562 miliardi di dollari di perdite economiche. Tra il 1970 e il 2021, l'Europa ha registrato l'8% dei decessi segnalati in tutto il mondo con le temperature estreme che sono state la principale causa di decessi e le inondazioni la principale causa di perdite economiche.

Questi dati sono stati diffusi quest'oggi in occasione dell'apertura del Congresso meteorologico mondiale, che ha cadenza quadriennale, che si occuperà principalmente di come migliorare i servizi di allerta precoce in modo che entro la fine del 2027 possano garantire preavvisi che disponibili per tutti i Paesi nel mondo, anche quelli più poveri.





Crediti immagine: Organizzazione Meteorologica Mondiale