È iniziato il percorso di avvicinamento a MetaComics, la prima fiera internazionale del settore al mondo costruita nel metaverso.

Il community event più atteso di sempre, la storica manifestazione dedicata a tutti i mondi rappresentativi della cultura pop: dal fumetto al gioco, dalla narrativa fantasy al videogioco, dai manga agli anime, dal cosplay alla musica: il luogo dove tutti i partecipanti possono sentirsi protagonisti.

Il progetto è stato realizzato dalla divisione di ricerca Olitec del gruppo Olimaint coordinato da Massimiliano Nicolini e sviluppato dal capo progetto Gabriele Natalizia.

Sono infatti disponibili online i moduli di partecipazione rivolti agli espositori dei nostri mondi di riferimento, per fare richiesta di spazi e stand contattate il 0039 345 563 04 96 anche tramite whatsapp.

168 stand disponibili per gli espositori

30.000 metri quadrati di superficie visitabile

Aree tematiche

Eventi e spettacoli

Manifestazioni



Metacomics è unica! Perché è l’unica fiera che resta aperta tutto l’anno, giorno e notte, che puoi visitare oppure se sei un espositore personalizzare in ogni momento permettendo ai visitatori di poter conoscere le tue novità in tempo reale.

400.000 visitatori iscritti in oliverso attendono la tua presentazione ! Non mancare questa opportunità.

Che tu sia un espositore, un organizzatore di eventi, un aggregatore o semplice appassionato, bè contattaci perché metacomics è la manifestazione perpetua ideale per te, e poi, affrettati perché fino al 31 dicembre 2022 la prenotazione del tuo stand è gratuita.

Tante le iniziative in cantiere, i progetti in via di sviluppo, gli ospiti attesi; ma soprattutto tantissime le idee in incubazione per condividere e vivere insieme, ancora una volta, le nostre passioni.

MetaComics sta arrivando… stay tuned!