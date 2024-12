"Per la prima volta da quando la Formula 1 è entrata nella sua era ibrida siamo riusciti ad arrivare a giocarci un titolo all’ultima corsa. Si tratta di un traguardo importante e questo weekend cercheremo di fare ancora di più. Certo, dobbiamo essere realistici, siamo matematicamente in corsa ma il titolo è molto difficile da raggiungere perché, anche se dovessimo chiudere primo e secondo potrebbe non bastare, visto che la McLaren vanta ben 21 punti di vantaggio e potrebbe accontentarsi di un terzo e un quinto posto. Le sfide tuttavia sono nel DNA di Ferrari e dunque ci vogliamo provare. Abbiamo preparato a fondo questo appuntamento, sappiamo che la qualifica avrà un ruolo fondamentale e che la nostra macchina è più performante in gara. Charles, Carlos e tutta la squadra daranno fino all’ultima goccia di sudore per provare a portare a casa il titolo".

Queste le dichiarazioni del team principal Ferrari, Fred Vasseur, all'antivigilia dell'ultima gara della stagione 2024 di Formula 1, il GP di Abu Dhabi, sul tracciato di 5,2 Km di Yas Marina da ripetersi per 58 volte. La pista, da percorrersi in senso antiorario, ha 16 curve e due zone DRS. Il rettilineo più lungo, 1,2 Km, è quello dopo curva 5.

Lo scorso anno Leclerc si piazzò secondo a 17" da Verstappen, mentre le due McLaren conquistarono il 5° e 6° posto.



Questo il programma del weekend:

Venerdì 6 dicembre

ore 10:30 Prove libere 1

ore 14:00 Prove libere 2

Sabato 7 dicembre

ore 11:30 Prove libere 3

ore 15:00 Qualifiche

Domenica 8 dicembre

ore 14:00 Gara