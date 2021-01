Pensare al carnevale potrebbe sembrare fuori luogo perché oggi tutto sta passando in secondo piano. Già lo scorso anno l’appuntamento è stato vissuto in tono minore e quello che si avvicina sarà un altro carnevale diverso. L’occasione di potersi trasformare per un giorno in un personaggio della tradizione, della storia, della fantasia o di un film non ci sarà. Non ci saranno sfilate, carri, feste in maschera e spettacoli musicali. C’è chi sta tentato di sopperire a questa mancanza inventandosi nuove soluzioni legate al web che in questo periodo è diventato l’unica opportunità per vivere e far vivere un momento di allegria. Quindi, perché non vivere ugualmente il carnevale, divertendosi assieme agli altri pur rimanendo a casa e allo stesso tempo dare una mano ad artisti, tecnici, maestranze e quanti vivono di spettacolo e di arte?

L’idea e il progetto ha già coinvolto anche il giovane regista siciliano Ivan D’Ignoti, da qualche anno a Milano dove ha curato la regia degli scherzi del programma televisivo “Scherzi a Parte” su Canale 5 con Paolo Bonolis, che, non nuovo a genialate, nel mese di agosto scorso ha emozionato i suoi follower con il “pacco da su”; un pacco regalo inviato alla mamma con dentro lui stesso che ha superato il milione di visualizzazioni.

La sua disponibilità si è materializzata con la realizzazione di un video che invita a trascorrere il carnevale in modo diverso non rinunciando alle maschere. Il set è stato realizzato a Palermo e nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni, il regista è riuscito a realizzare una clip sagace com’è nel suo stile. Le maschere veneziane e i costumi della sartoria del Teatro Massimo hanno impreziosito il lavoro di Ivan che è stato ammaliato da Sofia, una principessa di 9 anni, protagonista della clip dedicata allo spettacolo in streaming interattivo che sarà lanciato nei prossimi giorni per trascorrere un carnevale in compagnia rimanendo a casa. Un format per tutta la famiglia che si svolgerà rigorosamente in diretta e coinvolgerà artisti che interverranno con le loro performance da casa propria; ci sarà musica ed anche premi per le maschere più belle e per coloro che parteciperanno al gioco e la sorte assegnerà i premi realizzati da artisti italiani che vivono della loro creatività. I vincitori saranno raggiunti telefonicamente in video chiamata e riceveranno a casa loro i regali. Uno spettacolo unico nel suo genere che è stato pensato dal team che ha già sperimentato il gioco della tombola virtuale che ha varcato anche i confini regionali mettendo alla prova Georgia Lo Faro Eventi, Piero Di Stefano di Quintosol Production e Rosario Sabatino di ASC Production. (Info 0915557506)



Link VIDEO facebook

Link VIDEO instagram