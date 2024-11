Esselunga presenta il volantino natalizio "SOTTO L'ALBERO"

È finalmente online il nuovo volantino di Natale Esselunga!

Con la campagna "SOTTO L'ALBERO", Esselunga ha selezionato per te le migliori idee regalo per festeggiare il Natale in modo speciale.

Dall'ampia scelta di cesti natalizi ai dolci della tradizione, passando per vini e spumanti pregiati, troverai tantissime proposte per rendere uniche le tue festività e per sorprendere le persone a cui vuoi bene.

Il volantino Esselunga dei cesti di natale è suddiviso per categorie per aiutarti a trovare ciò che cerchi in un attimo.

I cesti, preparati con attenzione e arricchiti da prodotti di qualità, rappresentano il dono perfetto per chi ama i sapori autentici e genuini.

Potrai scegliere tra cesti di varie dimensioni e composizioni, pensati per soddisfare tutti i gusti e budget.

Inoltre, la sezione dedicata a vini e bollicine offre un'ampia selezione di etichette italiane e internazionali, perfette per brindare durante le feste.

In più, con il programma Punti Fragola, puoi accumulare punti su ogni acquisto e ottenere vantaggi esclusivi, perfetti per sfruttare al massimo le tue spese natalizie. Utilizzando la tua Carta Fìdaty, avrai accesso anche a offerte speciali, promozioni su articoli selezionati e vantaggi riservati. Se vuoi scoprire tutti i dettagli del volantino e le offerte in corso, visita il nostro articolo qui.

Non dimenticare di utilizzare al meglio i tuoi Punti Fragola e di portare sempre con te la Carta Fìdaty per approfittare di sconti e vantaggi unici!