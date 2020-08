384 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus, quasi il doppio di quelli di quelli di ieri, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 248.803.

Nel dato pubblicato oggi si registrano nuovi casi in tutte le regioni, esclusa la Valle d'Aosta, con il record di 138 nuovi contagiati in Lombardia. L'aumento del numero di casi, guarda un po', coincide con l'aumento del numero di tamponi effettuati che stavolta è stato di 56.451, 13mila in più di ieri.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.646, 164 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 41 (lo stesso numero di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 764 (3 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.841 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (161 in più nelle ultime 24 ore). Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 200.976, in aumento di 190 rispetto al dato di lunedì. Oggi i morti sono 10, con il totale dei decessi che arriva così a 35.181.