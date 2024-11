Fedele: “Il Napoli può giocare anche per il pareggio contro l’Inter. I nerazzurri sono superiori, ma sarà una sfida diversa rispetto all’Atalanta”

Enrico Fedele parla a Marte Sport Live: “Come si fa a battere l’Inter? E chi ha detto che il Napoli deve vincere?! L’importante è non perdere! Ieri l’Inter ha fatto una brutta partita con l’Arsenal, ma ha un gioco più offensivo del Napoli: può essere un’arma a favore degli azzurri per colpire in ripartenza, sperando che Conte faccia qualcosa per fare rendere maggiormente la squadra in fase realizzativa. Il gioco dell’Inter e quello del Napoli sono totalmente diversi: Simone Inzaghi ha calciatori che dominano ed ha l’asse di sinistra che è il suo punto forte. Lautaro ha ripreso a segnare e Thuram sta facendo il fenomeno. Calhanoglu è stato riscoperto nel ruolo di mediano metodista alla Pirlo, che fa in modo eccezionale. L’Inter non è alla pari col Napoli, è più forte. Però secondo me gli azzurri domenica sera non perderanno a Milano. Bisogna inserire qualcuno più veloce in attacco, senza mai scoprirsi dietro. Col Bologna è stato facile, perché lascia giocare; l’Atalanta, invece, ti gioca addosso. Con l’Inter, non sarà semplice. Il calcio è un gioco di duelli. Prima c’era la spada, c’era la clava; ora, con Gasperini, c’è la volontà di non farti giocare. Gasperini e Juric ti mettono in condizione di non esprimere il tuo gioco. L’Atalanta ti chiude e sfrutta giocatori veloci, ne ha sempre. ll merito di Conte è quello di non esporsi ai contropiedi e mantenere la squadra bloccata. Ditemi una sola partita in cui il Napoli non ha rischiato di prendere gol nel primo tempo: la causa è l’equivoco tattico di McTominay, che deve giocare sempre ma deve capire che non deve giocare per sé e fare la prima punta, bensì arretrare a centrocampo, altrimenti mette tutta la squadra in difficoltà. E’ un anarchico, ma ha il gol tra le sue corde, quindi non puoi privartene. Tuttavia, deve capire la necessità di spostarsi qualche metro più dietro, altrimenti pesta i piedi a Kvaratskhelia”.



DAZN - Napoli, Manna: "Continuiamo a lavorare concentrati, abbiamo scelto Conte per costruire"

Giovanni Manna, d. s. del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Siamo stati coerenti col nostro messaggio iniziale, il presidente l'ha ribadito, siamo concentrati sul lavoro quotidiano, è un bel campionato, il livello si sta alzando, ce lo giodiamo, ci godiamo una bella partita e speriamo di essere all'altezza di questo meraviglioso palcoscenico. Abbiamo sempre detto di rimanere concentrati e positivi gestendo i momenti buoni e quelli di difficoltà, non dobbiamo far spostare l'attenzione, continuare a lavorare concentrati come fatto finora, abbiamo preparato vbene la partita, le partite sono fatte di dettagli e speriamo di fare una buona prestazione. L'Inter ha dominato il campionato l'anno scorso, a marzo aveva già fatto la campagna acquisti, complimenti per la competenza professionale. L'Atalanta è cresciuta anno dopo anno, sta lavorando in modo positivo, anche noi cerchiamo di lavorare in modo costruttivo però c'è bisogno di tempo. Conte? Non abbiamo scelto un allenatore per cercare di tornare a vincere ma per costruire e abbiamo scelto il miglior allenatore possibile, è la verità. Il suo curriculum parla da solo, insieme stiamo cercando di ricompattarci e di ripartire, c'è bisogno di tempo. Non vogliamo far smettere la gente di sognare, ma far capire che ci possono essere alcuni momenti in cui c'è da soffrire".



DAZN - Stramaccioni: "Lukaku nel Napoli è il centravanti boa, gioca in modo diverso"

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Sei squadre in un punto? Non ricordo alla 12esima giornata un campionato con una partenza così. Conte è stato sportivo nel riconoscere che l'Atalanta sia stata superiore nei 90 minuti al maradona, ma non credo che il Napoli sia inferiore all'Atalanta e che non possa competere fino alla fine. Lukaku nell'Inter giocava con Lautaro, nella Roma con Dybala, qui gioca da solo, è il centravanti boa, il pivot. E' un altro gioco. Ha fatto quattro gol e quattro assist, segno del modo diverso di giocare".



DAZN - Ferrara: "L'obiettivo di Conte è restare in vetta alla classifica ed ha bisogno di punti"

Ciro Ferrara, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Il Napoli era fino alla scorsa giornata primo in classifica, anche un pari potrebbe andare bene, l'obiettivo di Conte è restare in vetta ed ha bisogno di punti per farlo, serve una prestazione diversa da quella con l'Atalanta, ma da Verona all'Atalanta il Napoli aveva fatto un grandissimo percorso".



SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale con l'Inter: titolare Gilmour, Lobotka in panchina

Il Napoli, sui propri canali social, ha pubblicato la formazione ufficiale per il match contro l'Inter valido per la dodicesima giornata della Serie A in programma a San Siro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku,

Kvaratskhelia. All. Conte

Panchina: Caprile, Contini, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Zerbin, Neres, Ngonge, Raspadori, Simeone.