Niente discussione. Il Milan, a San Siro, travolge la Lazio 4-0 grazie ai gol di Leao, Giroud (doppietta) e Kessie ed in semifinale di Coppa Italia affronterà l'Inter.

Il primo gol arriva al 24’. Hysaj tiene in gioco Leao che batte Reina con un diagonale mancino tutt’altro che irresistibile. Il vantaggio aiuta il Milan che comincia a comandare il gioco mentre la Lazio perde brillantezza e solo al 35’, con Immobile, riesce ad essere pericoloso, con quella che resta l’unica occasione per la squadra di Sarri.

Il Milan raddoppia al 41' con una combinazione tra Brahim e Leao con quest'ultimo che serve Giroud... che mette dentro per quello che è il terzo centro di fila per il francese che, avendoci preso gusto, al 46’ raddoppia, portando il Milan sul 3-0.

Nel secondo tempo le cose per la Lazio non migliorano, con Immobile costretto ad uscire per infortunio ed il Milan mette a segno la quarta rete con Kessie sugli esiti di un calcio di punizione di Daniel Maldini. È l'ultima emozione di un match mai in dubbio per i rossoneri.

Giovedì si disputeranno gli altri due quarti, da cui scaturirà l'accoppiamento dell'altra semifinale.

Questo il commento di Maurizio Sarri sulla partita: "Oggi siamo tornati ad un vecchio difetto, siamo arrivati scarichi alla partita sotto ogni aspetto, è stata una sorpresa in negativo. Ora dobbiamo prenderne atto e non farne un dramma perché tra 65 ore c'è il Bologna e non dobbiamo arrivarci disintegrati nella fiducia. Ci aspetta una gara fondamentale, terremo conto di questo ko.Stasera, se la carica mentale della squadra era questa, avrebbe potuto giocare chiunque ma il risultato sarebbe stato lo stesso. Si sta parlando di calciatori che solitamente giocano, è mancato l'approccio alla partita, siamo tornati ad un vecchio difetto.Non potevo confermare in blocco la formazione di Firenze, visto che era passato troppo poco tempo e visto che sabato torneremo nuovamente in campo. Prima non c'era modo di preferire una competizione ad un'altra, dovevamo andare al massimo ovunque. Ora vedremo se adesso potremo concentrarci di più sul campionato".

Queste, invece, le parole di Stefano Pioli: "Abbiamo approfittato della vittoria per derby per acquisire energia e fiducia. La squadra ha giocato bene e ha meritato il risultato. Siamo stati in partita per 90 minuti con concentrazione e qualità.Quella con l'Inter sarà una sfida particolare da preparare, ma stimolante da affrontare. Entrambe vogliamo vincere, cercheremo di dare il massimo consapevoli che l'avversario è molto forte. Abbiamo dimostrato di poterli battere e ce la giocheremo".



Crediti immagine: Twitter, @acmilan