Scendono a 40 le persone attualmente positive al Covid-19 residenti nella città del Capo. Un solo positivo è stato comunicato dall’Asp al Sindaco, mentre le persone guarite in più rispetto al precedente aggiornamento sono 6.

Nonostante il dato confortante, l’Amministrazione comunale non intende abbassare la guardia: mercoledì 17 febbraio dalle ore 9:00 sarà effettuato un nuovo screening di mille tamponi rapidi nell’area del nuovo Palasport nell’ottica d’una verifica sull’andamento epidemiologico della diffusione virale e soprattutto per iniziare a capire in generale, qualora l’ASP lo ritenga, se possano esserci casi positivi dovuti a varianti del Covid.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale in sinergia col coordinamento della “Centrale operativa Usca” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, guidato dal dottor Gianfranco Nastasi.

Per sottoporsi al tampone è obbligatorio prenotarsi telefonando al numero 340/0715911 nella giornata di martedì 16 febbraio (dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30) e lasciando le proprie generalità e il proprio numero di telefono.