Una rara sindrome infiammatoria multi sistemica pediatrica, denominata PIMS, che esordisce in bambini con febbre, ingrossamento dei linfonodi e nei casi gravi con problemi cardiaci è stata rilevata in oltre 200 bambini in Europa.

Già conosciamo i probabili legami tra la sindrome di Kawasaki e la Covid-19, anche in questo caso la segnalazione della sindrome infiammatoria multi sistemica che ha provocato due decessi in Inghilterra e in Francia, è all’attenzione dei medici per comprendere se esiste anche in questo caso relazione con il covid-19.

L’allarme è stato lanciato dal European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), che ha sede in Svezia.

L’organizzazione mondiale della sanità con molta prudenza ha invitato a vigilare su questa patologia, a segnalare e studiare altri casi che dovessero verificarsi anche perché L’ECDC considera comunque possibile che anche questa sindrome possa essere una complicanza del Covid-19.

Non è il caso di allarmarsi, ma di studiare e comprendere. A quanto pare il virus crea situazioni infiammatorie generalizzate, tra l'altro i virus hanno sempre più punti di attacco e in medicina non è una novità il coinvolgimento di più organi e apparati nel corso di qualsiasi malattia virale.

E’ stata anche pubblicata una guida per aiutare i medici a riconoscere e segnalare i casi di Pims che a New York sembrano essere già più di 100.



Qui è possibile leggere e scaricare la guida:

drive.google.com/open?id=1_OwlqkGuvcQkSlZIUOjFyY-oKO86o685