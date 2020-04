E’ stata ufficialmente rilasciata Stai Venenno, la canzone scritta da Mariano Bruno e Pasquale Palma.

Arrangiata dal Maestro Lorenzo Maffia, con l’amichevole partecipazione di Federico Di Napoli, è un inno di coraggio al momento difficile che l’Italia e tutto il mondo sta attraversando.

Nello scriverla, Mariano e Pasquale hanno tenuto molto a precisare che non si tratta di una semplice canzone, ma di un vero e proprio sentimento. Tutto è nato dalla voglia di raccontare quella sensazione, quel sentimento – appunto – legato al fatto che ciascuno di noi, in questo momento, non è più libero di abbracciare le persone più importanti della sua vita.

Stai Venenno ha come obiettivo principale quello di diventare un grido di speranza per tutti, consapevoli del fatto che soltanto se restiamo uniti si vince. Un pensiero racchiuso dall’hashtag #unitisivince.

Per tale ragione, il videoclip girato è stato definito un antiVIDEo, poiché raccoglie le facce della gente normale, che lotta ogni giorno.