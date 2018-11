Un martedì di Champions assieme a Ludovica Pagani per sostenere White Mathilda

Ludovica Pagani scende in campo contro la violenza sulle donne e lancia una campagna di raccolta fondi su Wishraiser.com

Sulla piattaforma Wishraiser.com è disponibile una nuova campagna di raccolta fondi a favore di White Mathilda, associazione che da anni lotta contro la discriminazione e la violenza sui soggetti più deboli ed in particolar modo aiuta tutte le donne vittime di abusi. Protagonista e ambasciatrice dell'iniziativa è Ludovica Pagani, influencer e dj, che ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi per sostenere un'importante causa benefica alla quale, da giovane donna, è particolarmente sensibile. La violenza di genere è un fenomeno largamente diffuso nella nostra società e solamente in Italia risulta interessare circa 7 milioni di donne. Partecipando alla campagna su http://www.wishraiser.com/ludovica, i donatori possono aiutare Ludovica a sostenere White Mathilda nella sua lotta contro la violenza sulle donne e inoltre hanno la possibilità di assistere ad una partita di Champions allo stadio in compagnia di Ludovica da posti riservati.





LA CAMPAGNA

Donando e sostenendo la causa su http://www.wishraiser.com/ludovica si partecipa ad un'estrazione finale che mette in palio, per un fortunato donatore ed un suo accompagnatore, la possibilità di assistere ad una partita di Champions League con Ludovica Pagani, cenare in sua compagnia e pernottare in hotel alla fine dell'esclusiva serata. Con la donazione, l'utente oltre a ricevere un certo numero di chance per partecipare all'estrazione del premio finale, può ricevere i gadget ufficiali della campagna "Better Together" tra i quali t-shirt, poster e pallone autografati da Ludovica, oltre alla possibilità di ottenere un video ed un sms di ringraziamento della stessa ambasciatrice.

«Sono contenta di poter dare il mio piccolo contributo a una causa così importante e in particolar modo a White Mathilda. La violenza di genere è un tema al quale mi sento particolarmente sensibile: ho vissuto da vicino, sebbene non direttamente, un caso di maltrattamento. Un'esperienza che mi ha reso consapevole di quanto sia fondamentale per una donna, vittima di violenza, ricevere del sostegno. - queste le parole di Ludovica, la giovane influencer e dj, che continua - Contribuendo a questa campagna di raccolta fondi, si ha la possibilità di aiutare il centro antiviolenza di Desio, un luogo dove le donne vittime di abusi possono essere ascoltate, senza essere giudicate. Nel centro si può ricevere un aiuto professionale e gli strumenti utili per costruire un percorso alternativo a quello della violenza. Purtroppo il problema della violenza di genere continua a essere un tema attuale e presente nella nostra società, per questo ritengo che tutte le donne debbano essere educate a essere indipendenti e consapevoli del proprio valore.»



WHITE MATHILDA

White Mathilda è un'associazione di promozione sociale no profit che nasce dall'esperienza di un gruppo di volontarie che da diversi anni lavorano nel sociale a favore di donne maltrattate e vittime di stalking, nel territorio delle province di Monza e Brianza, di Milano e non solo, impegnandosi in prima linea nella battaglia contro la violenza di genere. L'associazione gestisce attualmente gli Sportelli antiviolenza dei Comuni di Limbiate e Paderno Dugnano e dal 2017 il Centro Antiviolenza a Desio, all'interno della Rete Interistituzionale Artemide. Gli sportelli antiviolenza rappresentano dei luoghi di accoglienza rivolti a tutte le donne vittime di violenza e di abusi, nel pieno rispetto della loro cultura, etnia e religione. L'associazione inoltre promuove la ricerca, il dibattito e la diffusione di conoscenze sul tema della violenza, dello stalking e del mobbing, al fine di stimolare in tal senso anche gli organismi istituzionali. L'obiettivo è stabilire costruttivi rapporti con le istituzioni che operano sul territorio dove è attiva l'associazione, e sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie sulla prevenzione del fenomeno della violenza. La raccolta fondi andrà a sostegno del centro antiviolenza di Desio. Nel centro collaborano avvocati, psicologi e altri operatori professionali che operano per assistere le donne nelle emergenze ma anche e soprattutto per costruire con le vittime dei percorsi in continuità e nel tempo.

«Nel centro antiviolenza di Desio, White Mathilda garantisce un servizio pubblico interistituzionale per l'accoglienza e il sostegno delle donne vittime di violenza. Il centro di Desio e gli sportelli antiviolenza sono spazi dedicati alle donne, dove si lavora costantemente per offrire alle vittime sia gli strumenti di intervento, che il personale preparato per poter agire in prima linea. - così spiega la signora Luisa Olivia, presidentessa di White Mathilda - Questa campagna di raccolta di fondi è per noi fondamentale per continuare a garantire una copertura adeguata sul nostro territorio. La vita del centro e dei nostri sportelli dipende dalle donazioni. Solo così possiamo permetterci di offrire un servizio ad alto profilo, come l'attuale, in grado di organizzare interventi tempestivi durante le emergenze, di consentire un rapido ricollocamento delle vittime in seguito alla denuncia e di lavorare in continuità con le stesse per costruire un percorso che possa permettere loro di sperare in un futuro migliore e alternativo.»





WISHRAISER

Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa a permette a personaggi famosi e influencer del web di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni no profit. Sostenendo una grande causa sociale, ai donatori è offerta la possibilità di partecipare ad un'estrazione finale per vivere un'esperienza indimenticabile in compagnia del proprio idolo. Wishraiser ha già alle spalle campagne di successo con testimonial del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, tra i quali Leonardo Bonucci e Christian Vieri, Alessandra Amoroso e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori.

«Con questa nuova campagna ribadiamo l'impegno nei confronti di White Mathilda e della lotta contro la violenza sulle donne. Siamo felici di poter sostenere un progetto con il coinvolgimento di una giovane donna come Ludovica. - come afferma Mario Salsano e co-founder di Wishraiser in occasione del lancio della campagna - Il problema della violenza di genere risulta coinvolgere attualmente più di un terzo della popolazione femminile italiana, tutelare le donne significa fornire loro strutture, come il centro antiviolenza di Desio, che diano accoglienza, mettendo a loro disposizione operatori preparati in grado di assistere le vittime e di intervenire anche nelle situazioni più complesse. Sostenere la campagna di raccolta fondi promossa da Ludovica, significa contribuire a garantire sostegno a tutte le donne vittime di abusi e di violenza.»

Chi è Ludovica Pagani

Ludovica Pagani è considerata una delle principali influencer italiane. Su Instagram (www.instagram.com/ludovicapagani) ha oltre un milione e 500.000 fan. Ognuna delle sue stories viene visualizzata mediamente da 350.000 persone, mentre i suoi post generano qualcosa come 47 milioni di impression alla settimana con una copertura media di 1.600.000. Nata a Bergamo il 25 giugno del 1995, ha frequentato il Liceo Linguistico ad indirizzo Giuridico ed Economico per poi iscriversi all'università di Management a Milano. Nel 2016 ha iniziato l'attività di influencer sui social collaborando con diversi brand di moda. Ha poi condotto una serie web serie, We live shopping e co-condotto Milanonow, un programma in onda su Telelombardia. E' da sempre legata all'universo dello sport. Nel 2017 ha iniziato la co-conduzione del programma sportivo Gokartv su Sportialia e ad ottobre 2018 ha partecipato come inviata a Quelli che il Calcio (Raidue). Il suo canale YouTube (www.youtube.com/ludovicapagani), creato a metà maggio 2018, all'inizio di settembre ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni e ha oltre 160.000 iscritti.