Il 27 giugno 2025, al Palazzo Medici Riccardi, nella meravigliosa Sala Luca Giordano si è svolto l’evento di Premiazione della Seconda Edizione del Concorso Internazionale di Eccellenze G. Belli – F. Lami della secolare Accademia Tiberina. Quest’anno il concorso è stato dedicato a Danilo Dolci (28 giugno 1924 – 30 dicembre 1997), sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza italiano.

Dolci fu soprannominato Gandhi della Sicilia o Gandhi italiano, in occasione del centenario dalla sua nascita. Durante l’evento sono stati premiati molti poeti, scrittori, saggisti e noti artisti.

Tutti i poeti che si sono aggiudicati il primo posto, oltre la targa hanno riverito un attestato di diritto alla pubblicazione con la casa editrice G.L.E nonché l’inserimento in Wikipoesia, una piattaforma enciclopedica dedicata ai poeti. Oltre ciò, si è dato ampio spazio anche ai ragazzi che hanno rappresentato la colonna portante dell’evento, dimostrando che, in questo momento di grande trambusto ancora c’è speranza verso la pace, tramite la voce potente della scrittura e, in particolar modo della poesia.

Durante l’evento, si è siglato il sodalizio tra l’Accademia Tiberina e l’Università Guglielmo Marconi, in presenza del Direttore Generale Dott. Marco Belli.

La presidenza ha voluto assegnare dei premi speciali a testi fuori concorso a tre importanti libri: “Narcisismo Patologico”, “In Orizzonte di Tempo”, “Una vita da Casanova – Ostuni”. Inoltre sono stati insigniti dei premi speciali della giuria ad alcuni poeti e scrittori ed importanti ospiti d’onore, i quali hanno aggiunto importante valore al premio.

Alla premiazione sono stati assegnati dei riconoscimenti anche a personaggi illustri che si sono distinti nel campo della Cultura, del Giornalismo, della Musica, del Cinema e dell’Istruzione.

Tra gli ospiti d’onore premiati, c’erano anche Damiana Natali, Direttrice d’orchestra, sinfonista, compositrice, pianista nonché il noto attore cinematografico Patrizio Pelizzi, autore del libro “L’essenza di un Sognatore” – edito da Casa Editrice 96 Rue de-La-Fontaine Edizioni, che parlando oltre i valori della poesia in sé, ha recitato anche alcuni versi di una sua poesia. L’evento si è concluso con i cordiali saluti tra gli ospiti, i concorrenti e la presidenza.

– Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi

Presidente Onorario del Premio

Presidente della Secolare Accademia Tiberina



– Dott.ssa Antonietta Micali

Presidente del Premio

Direttrice del Dipartimento Letteratura

Direttrice della Cattedra delle Donne

La Giuria

Maria Concetta Borgese, Accademica Tiberina dottoressa in lettere ad HC e cavaliere del lavoro.

Domenico Campana giornalista ANSA assente

Giorgia Catalano - Poetessa, scrittrice, critico letterario e speaker radiofonica

Daniela Cecchini – Giornalista iscritta presso l’Albo Nazionale. Dottoressa pluripremiata, con nomina universitaria di Cultrice della Materia di Management Project manager.. Accademica e Socia Onoraria – più volte premiata alla cultura, alla carriera – da istituzioni di grande respiro internazionale. Scrittrice e critico letterario.

Manuel Cohen, autore, critico e saggista. assente

Daniela de Scorpio, Cav. del lavoro - poetessa - Pittrice; Scultrice, assente Accademica Tiberina

Maria Frisella, Dott.ssa in Filosofia e Accademica Ordinaria. assente

Rita Iacomino - Presidente del premio “Parole in Transito”, poetessa, scrittrice e organizzatrice di eventi. Meri Lolini - scrittrice, critico letterario. assente

Rosa Mininno Psicologa, Psicoterapeuta, Biblioterapeuta e Formatore di professioni sanitarie.

Anna Montella - Scrittrice, operatrice culturale e della comunicazione, già giornalista pubblicista, promotrice culturale, ideatrice/curatrice del progetto Culturale Caffè Letterario La Luna e il Drago, responsabile Segreteria della Camerata dei Poeti di Firenze. assente

Venera Torrisi Dott.ssa in Scienze Pedagogiche e Poetessa, Accademica Tiberina Ordinaria e Direttrice Nazionale Dipartimento Musica.

Marica Pinardi dott.ssa in Giurisprudenza, poetessa e Accademica Tiberina Ordinaria



Ospiti d’Onore Premiati al Concorso “G. Belli & F. Lami” – Seconda Edizione, 2025

– Premio alla Cultura e alla Carriera

Dott.ssa Sara Funaro – Sindaca di Firenze

Dott. Giovanni Bettarini – Assessore di Firenze

Dott. Andrea Ciulli – Consigliere Comunale di Firenze

Dott. Marco Belli – Direttore Generale Uni Marconi

Prof. Marco Abate – Rettore Uni Marconi

Gen. Alessandro Della Posta – Presidente Accademia Cartagine

Dott.ssa Piera Levi Montalcini – Presidente Levi-Montalcini Foundation

– Premio al Giornalismo e alla Comunicazione

Dott. Sandro Sassoli – Giornalista Rai

Dott. Alberto Raffaelli – Amministratore della Community social Segnalazioni Letterarie

Dott.ssa Agnese Pini – Direttrice del giornale “La Nazione” di Firenze

– Premio alla Cultura e alla Carriera Cinematografica

Patrizio Pelizzi – Attore cinematografico

Antonio Cirillo – Produttore cinematografico

– Premio alla Carriera Musicale

M° Damiana Natali – Direttrice d’orchestra e Compositrice

– Premio alla Cultura ed all’impegno per Diritti Umani

Dott. Renato Ongania

Si rende noto il verbale con i nomi dei premiati:



POESIA IN LINGUA ITALIANA SEZ. A

1° Classificato: Dacci oggi i nostri fiori di Maria Teresa Coppola

2° Classificato: Diagnosi di Elisabetta Liberatore

3° Classificato: Il silenzio della Musica di Luca Mastrochicco



MENZIONE DI ECCELLENZA ACCADEMICA

1) Amo il silenzio di Maggiorina Tassi

2) Dispartizione di Francesca Cencetti

3) La scelta di Viola di Pietro Catalano



POESIA IN LINGUA ITALIANA SEZ. B”

1) Poeta per la pace di Aurelio Zucchi

2) Amore per le donne di Kabul di Bruna Starrantino

3) Ancora rimango di Antonio Biancolillo



MENZIONE DI ECCELLENZA ACCADEMICA

1) Sussurro d’amore di Maria Giovanna Santucci

2) Amore in negativo di Patrizia Riello Pera

3) Eletta di Giovanni Ronzoni



POESIA IN VERNACOLO SEZ. C

1) Non mi dugnu paci ( Non mi do pace) di Emanuela D’Amico

2) Arrere a ta ( Dietro te) di Michele Lalla

3) L’anni mia ( I miei anni) di Francesco Rossi in arte Igor Issorf



PREMI SPECIALI DELLA PRESIDENZA

1) Solitudine di Brige Grudina

2) Lapsus Angela Kosta

3) Il Bozzolo di Lucia Zappulla





NARRATIVA SEZ.D

1) Delitto a Villa Cavalcanti di Cesare Paoletti

2) La ballerina e il patriarca di Giuseppe Rainieri

3) Cuore e Anima di Pietro Santo Palopoli



NARRATIVA SEZ.E

1) E’ verde la mia valle di Simonetta Lucchi

2) Quella luce in fondo al tunnel di Maria Mollo

3) Amore senza tempo di Epifania Graziella Campagna



MENZIONE DI ECCELLENZA ACCADEMICA

1) Perdonatemi se non so perdonare di Nadia Febbricino

2) Un viaggio tra i ricordi Duzzu Filippo di Carlo Saporita

3) Dal manoscritto di una sconosciuta di Francesca di Marco



PREMI SPECIALI DI NARRATIVA DELLA PRESIDENZA

1) Femminicidio e Narcisismo Patologico di Andrea Giostra

2) Ostuni di Luigi Del Vecchio



SEZIONE SAGGISTICA UNICA

1) Il liberale naturalista di Saverio Di Jorio

2) Dialogo e società dall’infanzia alla società civile e democratica di Ludovica Michela Heesselink

3) L’intricato caso Ucraina tra guerra e pace Michele Lalla



SEZIONE UNICA POESIA RAGAZZI

1) Un sogno di Pace di Sofia Irato IC Secondo Milazzo

Primo posto exequo Quando sogno la Pace di Vittoria Napoli IC Secondo Milazzo

2) Lasciamoci in pace di Viola Puglisi IC Secondo Milazzo

Secondo posto exequo Il silenzio della vita di Alessandro Carioni

3) Il cuore impigliato di Maddalena La Malfa IC Milazzo





NARRATIVA RAGAZZI SEZIONE UNICA

1) L’ombra della Guerra di Andrea Verrocchio

2) Il contagio del male di Alessandro Carioni