Clara La Farciola è un’insegnante di italiano presso l’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano, un centro educativo riconosciuto per il suo impegno nell’innovazione didattica. Forte di una formazione che intreccia l’insegnamento teatrale con l’energia del teatro, Clara ha sviluppato un metodo di Pedagogia Scenica Integrata che mette al centro corpo, voce ed emozioni, restituendo alla lezione un respiro di vita autentica.

Come definiresti la Pedagogia Scenica a chi non ne ha mai sentito parlare?

La Pedagogia Scenica è un approccio educativo che mette in scena l’apprendimento, letteralmente. Significa trasformare l’aula in uno spazio vivo dove corpo, emozioni e pensiero si incontrano e cooperano nella costruzione del sapere. Non si tratta semplicemente di “fare teatro a scuola”, ma di utilizzare i principi del linguaggio teatrale – come il gioco di ruolo, la narrazione, la presenza scenica, l’ascolto profondo – per rendere ogni momento didattico un’esperienza coinvolgente, significativa e trasformativa. A differenza della didattica tradizionale, centrata sulla trasmissione frontale e astratta delle conoscenze, la Pedagogia Scenica valorizza l’esperienza diretta e l’intelligenza del corpo. È una disciplina che si fonda sull’idea che si impara meglio quando si è coinvolti attivamente, quando si agisce, si esplora e si condivide. È anche una pedagogia della relazione: il docente non è più un’autorità distante, ma un facilitatore che guida e partecipa, mentre gli studenti diventano protagonisti del loro percorso. È un metodo inclusivo, creativo, profondamente umano. In un tempo in cui la scuola rischia di perdere contatto con la realtà concreta degli studenti, la Pedagogia Scenica offre una strada per rimettere al centro il senso, la bellezza e la verità del processo educativo.

Qual è stato il punto di partenza o l’ispirazione per scrivere questo libro?

L’ispirazione è nata da una domanda semplice ma radicale: che cosa resta oggi dell’esperienza scolastica negli studenti? Troppo spesso la scuola è percepita come un luogo distante, rigido, disconnesso dalla vita vera e dalle passioni dei ragazzi. Come autrice e come educatrice, ho sentito l’urgenza di ripensare la scuola come uno spazio vivo, in cui si possa apprendere non solo con la mente, ma anche con il corpo, le emozioni, la creatività. Il teatro – nella sua forma più educativa e trasformativa – mi è sembrato il ponte ideale per unire sapere e sentire, razionalità e immaginazione, individuo e collettività. Questo libro nasce quindi dal desiderio di condividere un metodo che ho visto funzionare sul campo: un approccio capace di accendere gli occhi degli studenti, di coinvolgere anche chi si sente ai margini, di far riscoprire ai docenti il senso profondo del loro mestiere. È anche una risposta al rischio crescente di smaterializzazione dell’apprendimento: in un’epoca iper-digitale, sentivamo la necessità di rimettere al centro il corpo, la relazione, la presenza. In fondo, il punto di partenza è stato un atto d’amore verso la scuola e verso chi la abita ogni giorno.

In che modo la Pedagogia Scenica può arricchire l’educazione tradizionale?

La Pedagogia Scenica non si propone come alternativa o rifiuto dell’educazione tradizionale, ma come un’integrazione profonda e rigenerante. La scuola, oggi, è chiamata ad affrontare sfide complesse: la perdita di motivazione degli studenti, la frammentazione delle relazioni, l’eccessiva enfasi sulla valutazione quantitativa. In questo contesto, la Pedagogia Scenica rappresenta un’alleata preziosa. Introduce strumenti teatrali capaci di attivare un apprendimento più completo, in cui la conoscenza passa anche attraverso il corpo, la voce, l’emozione, il gesto. Una lezione “messa in scena” non è solo più coinvolgente: è più memorabile, più partecipata, più inclusiva. Le neuroscienze lo confermano: ciò che è vissuto intensamente si fissa meglio nella memoria e stimola la motivazione. Inoltre, questo approccio favorisce la coesione del gruppo classe, migliora le dinamiche relazionali e promuove un clima scolastico più empatico e collaborativo. Ogni disciplina – dalla matematica alla storia, dalla letteratura alla scienza – può essere reinterpretata attraverso l’esperienza teatrale, offrendo agli studenti nuove chiavi di comprensione. In sintesi, la Pedagogia Scenica non sostituisce la scuola tradizionale: la umanizza, la rende più aderente ai bisogni autentici degli studenti e la proietta verso un futuro più creativo e consapevole.

Quali sono gli autori o le teorie pedagogiche che più hanno influenzato il tuo approccio?

Il mio approccio si fonda su un dialogo costante con alcune delle voci più significative della pedagogia e della psicologia dell’educazione. In primo luogo, John Dewey, con la sua visione dell’apprendimento come esperienza attiva e riflessiva, ha rappresentato una guida fondamentale. La sua idea di scuola come laboratorio di vita, in cui teoria e pratica si incontrano, è alla base della Pedagogia Scenica Integrata. Altro riferimento imprescindibile è Lev Vygotskij, che ha sottolineato il ruolo del gioco simbolico, del linguaggio e dell’interazione sociale nello sviluppo cognitivo. Il concetto di zona di sviluppo prossimale è particolarmente potente nel teatro educativo, dove il gruppo e il facilitatore aiutano ogni studente a superare i propri limiti. Importante anche il pensiero di Paulo Freire, con la sua pedagogia dialogica, basata sull’ascolto, sulla partecipazione attiva e sull’educazione come pratica di liberazione. Freire ci ricorda che ogni atto educativo è anche un atto politico e che l’arte può essere strumento di coscientizzazione. Sul piano artistico-pedagogico, sono state decisive le esperienze di Dorothy Heathcote e Gavin Bolton, pionieri del Drama in Education, e naturalmente il pensiero di Augusto Boal, che con il suo Teatro dell’Oppresso ha dimostrato come la scena possa diventare un luogo di trasformazione sociale e personale. E poi, non posso non citare Howard Gardner, con la sua teoria delle intelligenze multiple, che legittima una visione dell’educazione capace di accogliere e valorizzare la pluralità dei talenti. La Pedagogia Scenica nasce proprio da questa convinzione: che ogni persona apprende in modo diverso, e che l’arte teatrale è una chiave potente per accedere al sapere da strade nuove, sensibili e autentiche.

Qual è il ruolo del corpo e della voce nel processo pedagogico scenico?

Nel contesto della Pedagogia Scenica Integrata, corpo e voce non sono semplici strumenti accessori: sono veri e propri protagonisti del processo educativo. Il corpo è la prima forma di linguaggio che impariamo, ed è anche il canale attraverso cui si esprimono emozioni, intuizioni, relazioni. In un’aula tradizionale, spesso il corpo viene messo “a tacere”, relegato alla passività, ma nella pratica scenica viene riattivato, riconosciuto e valorizzato come luogo del sapere. Ogni gesto, ogni postura, ogni movimento diventa veicolo di significato. Il corpo non solo comunica, ma apprende: attraverso l’azione, lo spazio, il ritmo, la coordinazione. La voce, dal canto suo, è molto più che strumento di verbalizzazione. È risonanza interiore, è identità che prende forma. Lavorare sulla voce nella pedagogia scenica significa aiutare gli studenti a scoprire come parlare, ma anche da dove parlano: dalla paura? Dalla gioia? Dal bisogno di essere ascoltati? Attraverso giochi vocali, letture interpretate, esplorazioni sonore, ogni studente ha l’opportunità di trovare un proprio modo di esprimersi autentico e potente. Questo lavoro integrato su corpo e voce stimola la consapevolezza, la presenza, la concentrazione e l’empatia. Aiuta a superare blocchi emotivi e paure legate al giudizio. E soprattutto, insegna che il sapere non risiede solo nella testa, ma si costruisce anche con la pelle, con il respiro, con la vibrazione di una parola detta con convinzione. Nell’esperienza teatrale, corpo e voce diventano strumenti di conoscenza attiva e incarnata — e per questo, profondamente trasformativa.

Quali sono le difficoltà più comuni che si incontrano nell'applicazione di questa pedagogia, e come consigli di superarle?

Le difficoltà più frequenti riguardano tre aspetti fondamentali: la resistenza al cambiamento, il timore del giudizio e la gestione del gruppo. La prima è tipica di molti contesti scolastici: docenti e studenti sono spesso abituati a modalità frontali e strutturate, e l’idea di una didattica “messa in scena” può inizialmente apparire destabilizzante o poco seria. Per superarla, è utile procedere per gradi: iniziare con piccole attività teatrali semplici, lavorare sulla fiducia reciproca e mostrare concretamente i benefici sul piano relazionale e cognitivo. Il secondo ostacolo è interno: molti insegnanti temono di “non essere portati” per il teatro, oppure di perdere autorevolezza se si mettono in gioco. Ma la Pedagogia Scenica non richiede attori professionisti, bensì educatori disposti a vivere la relazione educativa in modo autentico e partecipato. Il consiglio è: non cercate la performance perfetta, cercate la verità della relazione. C’è anche la sfida della gestione del gruppo, soprattutto in classi numerose o eterogenee. Il teatro amplifica le dinamiche relazionali, e questo può far emergere conflitti o resistenze. Ma è proprio in questi momenti che la pedagogia scenica rivela la sua forza: offre uno spazio protetto dove le emozioni possono essere accolte, elaborate e trasformate. Un buon lavoro preliminare sul contratto relazionale, sulla creazione di un clima di rispetto e ascolto, e sulla chiarezza degli obiettivi pedagogici, può fare la differenza.

Come cambia il ruolo dell’insegnante o del formatore nella Pedagogia Scenica rispetto a quello tradizionale?

Nella Pedagogia Scenica, il ruolo dell’insegnante subisce una trasformazione profonda: da trasmettitore di contenuti a facilitatore di esperienze, da figura gerarchica a co-creatore di senso insieme agli studenti. Questo non significa rinunciare alla guida o all’autorevolezza, ma ridefinirla all’interno di una relazione più orizzontale e autentica. Il docente non è più al centro della scena in senso autoritario, ma sulla scena con gli studenti, in una posizione che richiede presenza, ascolto, flessibilità e capacità di improvvisazione. Il formatore scenico diventa regista educativo, nel senso che crea spazi e condizioni affinché i partecipanti possano esprimere la propria unicità, esplorare in libertà, ma all'interno di una cornice pedagogica chiara e significativa. È una figura che accompagna più che istruire, che pone domande invece di dare risposte, che accetta il rischio dell’imprevisto e lo valorizza come occasione di apprendimento. Questo cambiamento impone anche una revisione del proprio sguardo educativo: non più centrato solo sulla prestazione, ma sull’emergere delle potenzialità, dei processi, dei legami. Il docente scenico osserva in profondità, accoglie i linguaggi espressivi dei corpi e delle emozioni, e agisce con cura per valorizzare ogni contributo, anche quello apparentemente marginale. Il formatore nella Pedagogia Scenica è una figura in continua evoluzione, che educa educandosi, che cresce insieme al gruppo, e che — proprio grazie al teatro — riscopre il significato più autentico della parola “insegnare”: lasciare un segno, ma farlo attraverso la relazione, il movimento e la vita condivisa sulla scena educativa.

Quali sono i prossimi passi o sogni legati alla diffusione della Pedagogia Scenica?

Il sogno più grande è che la Pedagogia Scenica possa diventare una pratica quotidiana e riconosciuta nel mondo dell’educazione, non come attività “extra” o progetto a termine, ma come parte integrante del curriculum formativo. Immagino una scuola in cui il teatro non sia relegato a fine anno o a una recita natalizia, ma rappresenti un vero e proprio linguaggio didattico, trasversale, trasformatore. Un’altra direzione è la formazione dei docenti: creare spazi stabili dove insegnanti e formatori possano sperimentare, apprendere e riflettere sul potenziale pedagogico del teatro, superando paure e rigidità. Mi auguro anche che la Pedagogia Scenica possa uscire dai confini scolastici e dialogare con altri mondi: l’educazione sociale, la salute mentale, l’inclusione, la formazione degli adulti. In un’epoca segnata da disconnessioni profonde — tra corpo e mente, tra sé e gli altri, tra scuola e realtà — credo che questa pedagogia possa offrire una via per ricucire, per restituire senso, presenza, comunità. Dal punto di vista operativo, vorrei vedere nascere reti territoriali di scuole sceniche, dove dirigenti, docenti e studenti possano condividere esperienze, metodi, creazioni. E magari un giorno costruire un vero e proprio centro di ricerca e sperimentazione permanente dedicato alla Pedagogia Scenica Integrata. Un luogo dove arte, educazione e scienza possano dialogare alla pari. Insomma, il sogno è che questa visione non resti chiusa in un libro, ma si trasformi in pratica viva, in palcoscenici quotidiani dove ogni studente possa davvero dire: Oggi ho imparato, oggi mi sono sentito parte, oggi ho avuto voce.



Il libro "La classe va in scena - Pedagogia Scenica Integrata" è una pubblicazione dell'Editore Itard.