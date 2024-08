Hamas, nella serata di martedì, ha rilasciato una nota per comunicare di aver scelto Yahya Sinwar, il leader dell'ala militare del Movimento e ideatore degli attacchi del 7 ottobre, come nuovo capo del suo ufficio politico in sostituzione di Ismail Haniyeh, assassinato in Iran lo scorso 31 luglio.

Sinwar non ha fatto apparizioni pubbliche dall'inizio della guerra.

Sinwar è nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Yunis nella striscia di Gaza governata dall'Egitto, la sua famiglia fu espulsa o fuggì da Al-Majdal Asqalan (Ascalona) durante la guerra arabo-israeliana del 1948. Ha terminato gli studi presso l'Università islamica di Gaza, dove ha conseguito una laurea in Studi arabi.

Avendo orchestrato il rapimento e l'uccisione di due soldati israeliani e quattro palestinesi che considerava collaboratori nel 1989, è stato condannato a quattro ergastoli da Israele, di cui ha scontato 22 anni fino al suo rilascio, insieme ad altri 1.026 prigionieri, in uno scambio del 2011, avvenuto in cambio di un soldato israeliano rapito nel 2006, Gilad Shalit.

Attualmente Sinwar era indicato come leader dell'ala militare di Hamas, le brigate al-Qassam.