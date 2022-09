Negli incontri serali di mercoledì, la Juventus ha battuto lo Spezia per 2-0, con un gol di Vlahovic ad inizio partita ed uno del neoacquisto Milik appena prima dello scadere, portandosi ad 8 punti, insieme a Napoli, Milan e Lazio, due in meno della Roma in testa alla classifica. Queste le parole con cui Allegri ùha commentato la vittoria:

«Bene all’inizio, poi siamo calati un po’ nell’intensità e abbiamo avuto delle difficoltà, correndo indietro negli smarcamenti, rallentando la palla, dando in questo modo coraggio allo Spezia. Comunque abbiamo subito pochissimo, ma dovevamo fare meglio. L’importante era vincere e lo abbiamo fatto senza subire gol, di questo c’è da essere contenti. Dobbiamo però migliorare: dobbiamo avere la forza si capire che quando abbiamo la palla il gioco va comandato e gestito, ma si può fare anche in fase difensiva, senza andare in giro per il campo rischiando le imbucate. Non bisogna mai smettere di smarcarsi, perché se si rimane fermi nelle posizioni tutto diventa più difficile. Kean? Si è messo a disposizione, con una buona partita: giocare vicino a Vlahovic lo può aiutare ad avere situazioni favorevoli, lui può giocare da centravanti o da esterno a seconda delle situazioni. Dusan può ancora migliorare in area e nella pulizia del gioco, e già lo sta facendo; è anche molto bravo a tirare le punizioni, specie dalla media distanza; Milik ha grandi qualità, ha segnato un gol stupendo. Tornando alle punizioni, adesso è arrivato anche Paredes, un calciante a destra, un giocatore forte, che ha grande tecnica».



Nell'altro incontro, il Napoli ha pareggiato in casa con il Lecce per 1-1, con il gol di Elmas al 27', a cui ha replicato Colombo 4 minuti dopo. Luciano Spalletti analizza così il pareggio del suo Napoli:

"Ci è mancata la qualità e la pulizia nell'ultimo passaggio. La prestazione è stata complessivamente buona, la squadra la gara l'ha fatta. Però non siamo stati ordinati nel palleggio ed abbiamo cercato delle forzature lì dove dovevamo avere maggiore lucidità.Ho fatto sei cambi rispetto alle prime gare perché abbiamo una rosa ampia ed è inimmaginabile affrontare un ciclo così intenso di impegni giocando sempre con gli stessi uomini. Ho tanti giocatori di spessore e tutti devono mettere gamba per poter essere a disposizione nelle numerose sfide ravvicinate che ci aspettano tra campionato e Champions.Sicuramente non siamo riusciti a muovere velocemente palla nel primo tempo, mentre con l'ingresso di Lobotka nella ripresa abbiamo comandato meglio il gioco. Però ripeto, la prestazione nel complesso non mi è dispiaciuta, dobbiamo essere più concreti e puliti in fase avanzata quando bisogna avere la qualità decisiva".





Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1565276707325607936