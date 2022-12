È il Belgio, terzo classificato con 4 punti nel Gruppo F, a dover dire addio a Qatar 2022, dopo lo 0-0 ottenuto nel pomeriggio nella partita disputata all'Ahmad Bin Ali Stadium, un vero e proprio spareggio, contro la Croazia che, invece, passa gli ottavi.

L'undici di Roberto Martinez era obbligato a vincere per superare il turno, mentre ai croati sarebbe stato sufficiente anche un pari.

Da dimenticare i primi 45 minuti dove, comunque, è stata la Croazia a farsi preferire e a cui è stato negato un rigore per un fuorigioco a dir poco millimetrico su cui, stranamente, il Var ha chiamato l'arbitro in campo a decidere.

Nella ripresa, con il passare del tempo, i belgi si sono accorti che qualcosa dovevano pur tentare se volevano continuare la loro permanenza in Qatar... e così è stato, specialmente dopo l'ingresso in campo di Lukaku.

Una partita, quella del centravanti interista, difficile da giudicare. Infatti, grazie a lui il Belgio ha iniziato a rendersi pericoloso, ma il problema sta nel fatto che lo stesso Lukaku ha fallito tutte le occasioni clamorose che gli sono capitate per portare in vantaggio i suoi, a partire dal palo colpito con una "fucilata" a porta ormai sguarnita!

La partita è finita a reti inviolate e la seconda nazionale del ranking Fifa non parteciperà alla fase a eliminazione diretta del torneo, dove è invece approdato il Marocco, primo nel girone, che ha comodamente superato nell'altro incontro del pomeriggio il Canada per 2-1. La rete subita è dovuta ad una sfortunata deviazione di un difensore marocchino che ha finito per ingannare il proprio portiere.

Tutti nel primo tempo i gol con Ziyech al 4', El-Nesyri al 23' a Aguerd (autogol) al 40'.

Per la cronaca, va comunque ricordato che nella ripresa i canadesi hanno approcciato la partita in maniera più convinta, sfiorando il pareggio su azione d'angolo con Hutchinson, che di testa ha colpito la traversa, con la palla che poi ha battuto la riga di porta, senza però superarla completamente.

Agli ottavi i marocchini sfideranno la seconda classificata del girone E, affrontando una tra Spagna, Germania, Giappone e Costa Rica.





Crediti immagine: twitter.com/ESPNUK/status/1598361922356842499