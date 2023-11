Questo, nel discorso alla conferenza degli ambasciatori dell'UE 2023, è ciò che la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha detto in relazione a quanto sta accadendo in Medio Oriente:

"Non c’è alcuna giustificazione per l’orrore che Hamas ha scatenato contro uomini, donne, bambini e neonati innocenti il ​​7 ottobre. Sulla scia del peggiore sterminio di massa di ebrei dai tempi dell’Olocausto, è nostro dovere morale dimostrare la nostra piena solidarietà al popolo di Israele. Israele ha il diritto di difendersi, in linea con il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale. Questo è e continua ad essere il punto di partenza essenziale. E questo è anche ciò che ci dà la credibilità per discutere la risposta di Israele al terrorismo di Hamas. Ma anche per proporre idee su una soluzione politica tanto necessaria, basandoci sulla nostra eredità di paladini della soluzione a due Stati. Ed è per questo che era necessario e opportuno che così tanti leader europei visitassero Israele in seguito all’attacco terroristico.Sostenere Israele è essenziale. Anche aiutare i civili a Gaza è essenziale. La situazione umanitaria è disastrosa. Il bilancio delle vittime e delle sofferenze dei civili palestinesi è tragico. E come politici, ci troviamo di fronte a un terribile dilemma. Israele ha il diritto di difendersi mentre Hamas fa bunkeraggi, nasconde combattenti e immagazzina armi sotto i campi profughi e le infrastrutture civili. Hamas sta chiaramente usando palestinesi innocenti e ostaggi come scudi umani. È orribile. È puro male. E i nostri cuori sanguinano davanti alle immagini dei bambini piccoli tirati fuori da sotto le macerie. Tutti noi, come democrazie e come esseri umani, abbiamo la responsabilità di fare tutto il possibile per proteggere i civili che si trovano in pericolo. Quindi, se da un lato Israele ha il diritto di combattere Hamas, dall’altro è anche essenziale che si sforzi di evitare vittime civili e di essere preso di mira quanto più possibile. Perché ogni vita umana conta, sia essa israeliana o palestinese. E questo è fondamentale per la nostra azione diplomatica in questi giorni e settimane.Attualmente stiamo concentrando i nostri sforzi su tre direzioni principali. Il primo è il sostegno umanitario. Due settimane fa avevamo già triplicato i nostri aiuti a Gaza. Oggi posso annunciare che stiamo ulteriormente aumentando gli aiuti umanitari a Gaza di altri 25 milioni di euro. In tal modo, l’Unione europea spenderebbe un totale di 100 milioni di euro in aiuti umanitari a favore dei civili a Gaza. Allo stesso tempo, stiamo lavorando con Israele, Egitto e Nazioni Unite per consentire a più convogli di entrare a Gaza, anche attraverso corridoi e pause per esigenze umanitarie. Gli aiuti stanno ora entrando attraverso il valico di frontiera di Rafah. Ma i volumi rimangono troppo piccoli per far fronte agli enormi bisogni umanitari di Gaza. La nostra priorità è lavorare con i partner per rafforzare le capacità logistiche di Rafah. Allo stesso tempo, stiamo lavorando su percorsi complementari. Un corridoio marittimo da Cipro, ad esempio, che garantirebbe un flusso di aiuti sostenuto, regolamentato e robusto. Accolgo con grande favore l'eccellente cooperazione con il presidente Nikos Christodoulides e il suo governo. La nostra Unione è il maggiore donatore umanitario a Gaza e continueremo a spingere affinché i nostri aiuti raggiungano i civili bisognosi. Ciò può fare la differenza tra la vita e la morte per migliaia di palestinesi. E continueremo i nostri sforzi per aiutare a evacuare i cittadini dell’UE e i palestinesi feriti.Il mio secondo punto riguarda gli ostaggi. Naturalmente gli Stati membri stanno guidando gli sforzi per portare in salvo tutti gli ostaggi. Questa è una delle più grandi crisi di ostaggi nella storia d'Europa, e anche per molti paesi extraeuropei. Tutti devono tornare a casa dai loro cari. E sosterremo gli Stati membri in ogni modo possibile. Ogni singolo ostaggio conta. I loro rapitori dovrebbero liberarli, e dovrebbero liberarli adesso.Il mio terzo punto è: dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare un conflitto regionale. Il rischio di una ricaduta è reale. Ma un’escalation non è inevitabile. Per raggiungere questo obiettivo saranno necessari sforzi congiunti e visioni comuni per il futuro da parte degli Stati Uniti, dell’Unione Europea, dei paesi arabi, ovviamente delle Nazioni Unite e di altri. Oggi vorrei ringraziare soprattutto coloro tra voi che sono distaccati nella regione per il loro instancabile lavoro volto a contenere l’escalation. Lo so, sarà dura. Ecco perché abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno per trovare una via d’uscita. Questa apertura ai capoluoghi di regione sarà ancora più importante nelle prossime settimane. So che hai già fatto un lavoro straordinario. Ma dobbiamo andare avanti e dobbiamo respirare a lungo.Domani darò il benvenuto a Bruxelles al re Abdullah di Giordania, per offrire tutto il nostro sostegno a questo paese, come stiamo facendo, ovviamente, già in questo momento. E ieri ho parlato con il presidente al-Sisi, ovviamente, anche per parlare della situazione e di come possiamo sostenere l’Egitto in questi tempi difficili. E allo stesso tempo, e questo è importante, dobbiamo lavorare sulla normalizzazione tra Israele e i suoi vicini. E questa normalizzazione può e deve continuare. Sappiamo tutti che Hamas voleva distruggere questo storico riavvicinamento. Ma il riavvicinamento non è solo storico, porta anche molta speranza e prosperità economica alla regione, quindi è molto tangibile. Ad esempio, appena due mesi fa, forse ricorderete, abbiamo firmato a Delhi, direi, il progetto più ambizioso della nostra generazione. È il corridoio economico Europa-Medio Oriente-India. Pensateci, questo corridoio sarà il collegamento più diretto che abbiamo ad oggi tra Europa, Israele, Giordania, Arabia Saudita, Emirati e poi India. Basti pensare a questo: ferrovie, dati, elettricità e idrogeno verde, e tutti questi elementi che lavorano insieme. Queste sono le connessioni più moderne del mondo di domani. Non si tratta solo di un affascinante ponte economico, lo è anche questo. È anche, soprattutto, un ponte tra le persone, tra le culture e, ovviamente, tra le civiltà. E se funziona, porterà con sé nuove connessioni. E lo sai anche tu, nuove connessioni portano nuove amicizie. E questo potrebbe portare una prospettiva comune ad una regione molto travagliata.Milioni di persone in tutto il mondo sentono che il Medio Oriente è bloccato in una spirale di conflitti senza fine in cui la violenza porta solo ad altra violenza. Ma non deve essere necessariamente così.Mentre affrontiamo l’urgenza dell’oggi, dobbiamo anche sforzarci di pensare al domani. E vi conosco tutti come alleati per immaginare come potrebbe essere una pace duratura. E, anche in questi tempi, per ridare speranza a palestinesi e israeliani. E per questo hanno bisogno di una prospettiva. E la prospettiva è la soluzione dei due Stati. Naturalmente, alla fine, israeliani e palestinesi dovranno mettersi d’accordo sulla via da seguire. Ma credo che anche noi, come parte dello sforzo internazionale, dobbiamo contribuire, abbiamo un ruolo da svolgere proponendo alcuni principi fondamentali, ad esempio per il dopoguerra, che potrebbero aiutare a trovare un terreno comune. Lasciatemi elaborare un po' questo aspetto.Innanzitutto Gaza non può essere un rifugio sicuro per i terroristi. Sappiamo cosa è successo dopo le precedenti guerre di Gaza. Hamas ha immediatamente iniziato a ricostruire il suo arsenale e a prepararsi per il prossimo conflitto. Non può più essere così. Si stanno discutendo diverse idee su come ciò possa essere garantito, inclusa una forza di pace internazionale sotto mandato delle Nazioni Unite.In secondo luogo, ciò implica che l’organizzazione terroristica Hamas non può controllare o governare Gaza. Dovrebbero esistere una sola Autorità Palestinese e uno Stato palestinese.In terzo luogo, non può esserci una presenza di sicurezza israeliana a lungo termine a Gaza. Gaza è una parte essenziale di qualsiasi futuro Stato palestinese.Quarto, cosa molto importante: nessuno spostamento forzato dei palestinesi da Gaza. Questa sarebbe solo una ricetta per una maggiore instabilità regionale.E infine, nessun blocco prolungato di Gaza. Questa politica non ha funzionato. Hamas ha continuato a rafforzare il suo arsenale, mentre l’economia di Gaza è crollata, quindi è esattamente l’opposto di ciò che vogliamo. Il 70% dei giovani di Gaza sono senza lavoro. E questo non può che portare a una maggiore radicalizzazione, lo sappiamo tutti qui in sala. Qualsiasi futuro Stato palestinese deve essere vitale, anche dal punto di vista economico. E l’Europa è pronta a collaborare con tutte le persone e i paesi di questa regione affinché ciò accada. Eccellenze, tutto questo può essere o apparire eccessivamente ambizioso, visto che la guerra ancora infuria. Ma penso che non dobbiamo risparmiare alcuno sforzo per mantenere viva la speranza. Trovare una soluzione duratura, basata su due Stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza. È di nuovo tempo per uno sforzo internazionale verso la pace in Medio Oriente. E noi faremo la nostra parte".

Come commentare queste parole della presidente von der Leyen se non come un inno all'ipocrisia e, al tempo stesso, un insulto all'intelligenza?

Il bombardamento di civili a Gaza che ha causato finora 12mila morti (compresi i dispersi), di cui quasi la metà bambini, è stato da lei spiegato come diritto alla difesa di Israele e con il fatto che Hamas fa "bunkeraggi, nasconde combattenti e immagazzina armi sotto i campi profughi e le infrastrutture civili ... usando palestinesi innocenti e ostaggi come scudi umani".

I palestinesi usati come scudi umani sono prigionieri di un ghetto costruito da Israele e di cui Israele ha chiuso tutti i valichi, meno quello di Rafah, di cui comunque controlla il transito sotto la minaccia di bombardamenti. I palestinesi usati come scudi umani da Hamas sono stati più volte invitati da Israele a fuggire dal nord della Striscia per mettersi in salvo. Quelli che lo hanno fatto, dopo esser stati bombardati a Gaza City, sono stati bombardati a Khan Younis, fino al valico di Rafah. In questo, di cosa è responsabile Hamas?

E sarebbe responsabile anche dei bombardamenti israeliani di ospedali, scuole, chiese e rifugi dell'UNWRA? In nessun altro conflitto, in così pochi giorni, sono stati uccisi così tanti giornalisti e così tanti assistenti umanitari delle Nazioni Unite. E von der Leyen si è dimenticata pure di dire che a seguito del suo diritto a difendersi, Israele sta letteralmente radendo al suolo tutti gli edifici della Striscia di Gaza... che è ormai diventata un campo di macerie.

La von der Leyen non ha neppure ricordato che gli aiuti che lei vuole inviare agli "animali umani" di Gaza, così definiti da Israele, sono conseguenza di un blocco nella fornitura di cibo, acqua, elettricità, carburante, medicine, comunicazioni... imposto da Israele.

La von der Leyen ha parlato degli oltre 200 ostaggi detenuti da Hamas, ma non ha parlato degli oltre 12mila morti palestinesi, come non ha parlato delle migliaia di palestinesi detenuti senza processo nelle prigioni israeliane (questi non sono ostaggi?), come non ha spiegato del perché Israele avrebbe diritto a compiere a Gaza (e in Cisgiordania) un genocidio (perché di questo si tratta) a seguito dei 1100 civili e dei 300 militari uccisi da Hamas il 7 ottobre, mentre Israele, dal 2008 fino a settembre 2023, avrebbe invece avuto il diritto di uccidere, perché questo è ciò che è avvenuto, oltre 6.500 palestinesi?

Perché di quei palestinesi, quando tutto ciò è avvenuto, lei non si è accorta? Sono stati ammazzati anche quando lei è divenuta presidente della Commissione Ue. Perché solo adesso si è accorta della questione palestinese, di cui non è certo responsabile Hamas ma l'apartheid di Israele, e non prima del 7 ottobre?

E soprattutto, perché non definisce genocidio quello in atto a Gaza? E perché applicare le sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina e non anche nei confronti di Israele che sta facendo altrettanto nei Territori Occupati da almeno 56 anni?

Infine, quando qualcuno le farà prendere coscienza delle sue numerose dimenticanze, le dica che appoggiare uno Stato - anche solo politicamente - che commette un genocidio, significa essere altrettanto responsabili di tale genocidio.