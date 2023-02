Come sono andate le italiane impegnate negli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Conference e Europa League? In Conference League sia Fiorentina che Lazio hanno vinto.

La Viola ha vinto in trasferta per 4-0 contro i portoghesi del Braga, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. A sbloccare la partita un gol di testa di Luka Jovic alla fine del primo tempo ed è ancora l'attaccante serbo a raddoppia al 60', dopo l'espulsione di Vítor Tormena per un fallo da rosso commesso proprio su Jovic. Poi è la volta di Arthur Cabral, messo in campo nell'ultimo quarto d'ora di gara, a segnare. Dopo una grandissima giocata in occasione del terzo gol, la quarta rete è frutto di un assist di Ikoné che gli serve una palla solo da appoggiare in rete.

La Lazio, all'Olimpico, è riuscita a superare di misura il Cluj pur giocando in dieci per oltre 80 minuti, a causa dell'espulsione di Patric. Il gol partita è stato siglato dal solito Ciro Immobile.

Meno bene le italiane in Europa League.

In Austria, la Roma è stata sconfitta per 1-0 dal Salisburgo. Allo Stadion Salzburg, i giallorossi dominano: colpiscono un palo e una traversa e con Abraham si mangia un gol che sembrava già fatto. La Roma non è riuscita a segnare per la prima volta, dopo 34 partite, in una competizione UEFA. E come sempre accade in questi casi, è l'altra squadra a mettere il pallone in rete... in questo caso il Salisburgo che si porta a casa la vittoria con un gol dell'argentino Nicolás Capaldo. All'Olimpico si spera che le cose vadano diversamente.

La Juventus, infine, ha pareggiato allo Stadium per 1-1. I bianconeri vanno in vantaggio nel primo tempo con Vlahovic su assist di Chiesa, alla fine di una bella manovra combinata. Di María si impossessa della palla a centrocampo e pennella un lancio per lo scatto di Chiesa. Tocco di testa al centro per Vlahovic e gol.

La Juventus ha il controllo della gara e nella ripresa dà l'impressione di poter portare a cara il match senza dover troppo patire. All'improvviso, però, il Nantes trova il pareggio alla prima occasione della partita, con un contropiede di Blas favorito da una caduta di Bremer.

Chiesa, poi, colpisce traversa e palo senza che la palla oltrepassi la linea di porta. La traversa dice di no anche a Di Maria su un tiro direttamente da calcio d'angolo.

Allegri mette in campo Locatelli, Kostic, Cuadrado e Soulé, ma il risultato non cambia. Si deciderà tutto in Francia.





Crediti immagine: twitter.com/UEFAcom_it/status/1626340727415357442