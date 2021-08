Questo settimana riprende il mondiale di MotoGP dal Red Bull ring dove si disputerà il GP della Stiria.

Ma la notizia di giornata, non un fulmine a ciel sereno a dire la verità, è l'annuncio dell'addio alle competizioni, a fine stagione, da parte di Valentino Rossi .

La decisione del "dottore", attualmente pilota del Petronas Yamaha SRT, è arrivata quest'oggi in una conferenza stampa straordinaria organizzata ad hoc. L'addio di Rossi arriva dopo ben 26 stagioni trascorse ai vertici motociclismo, conquistando nove titoli mondiali,sette dei quali in classe regina e altri due in 250cc e in 125cc.

Rossi, dal suo debutto nel motomondiale nel 1996, ha ottenuto 115 vittorie, 89 delle quali in classe regina. Il futuro? Intanto la scuderia VR46 dal prossimo anno debutterà in MotoGP...

