L’estate alza la voce e lo fa con un’ondata di calore che colpirà l’Italia da Nord a Sud nel prossimo fine settimana. Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino sulle ondate di calore, e i numeri parlano chiaro: sabato 18 città saranno da bollino rosso, il livello massimo di allerta (livello 3), che segnala condizioni di emergenza con effetti negativi sulla salute anche per soggetti sani. Ma non è finita: domenica la situazione peggiora ulteriormente, con 21 città in allerta massima.

Ecco l’elenco delle città da bollino rosso per domenica 29:

Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Zero bollini verdi in tutto il Paese. L’unica “tregua”, se così si può chiamare, arriverà per Bari, Cagliari, Campobasso, Messina e Reggio Calabria, che rientreranno sotto l’allerta gialla. Nessuna città completamente al sicuro.

Per la giornata di sabato 28, saranno in allerta rossa:

Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

A queste si aggiungono 5 città da bollino arancione: Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo. Bollino giallo, invece, per Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria.

In pratica, quasi tutta l’Italia sarà stretta in una morsa di afa, con picchi di calore insopportabili, specialmente nelle aree urbane dove l’effetto “isola di calore” renderà la situazione ancora più pesante. L’invito è chiaro: evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto, evitare sforzi e – soprattutto – proteggere anziani, bambini e persone fragili.

Il fine settimana si preannuncia come una vera e propria emergenza climatica. Prepariamoci, senza illusioni: farà caldo, e tanto.